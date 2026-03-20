Месар годинама мамио дјецу преко друштвених мрежа

20.03.2026
07:59
Жупанијски суд неправоснажно је осудио 26-годишњег месара из средишње Хрватске на казну затвора од 12 и по година због серије језивих кривичних дјела почињених на штету чак 31 малољетнице, од којих је најмлађа жртва имала свега 11 година.
Оптужница га терети за укупно 35 кривичних дјела, укључујући полно злостављање, искориштавање дјеце за порнографију, мамљење ради задовољења полних потреба, те тешке пријетње. Поред затворске казне, изречена му је и сигурносна мјера забране приступа интернету која ће трајати двије године дуже од саме казне затвора.
Суочен са необоривим доказима, оптужени је признао кривицу и изразио кајање пред судским вијећем.
"Нисам поносан због тога што сам учинио. И сада ме је због свега срамота", рекао је у своју одбрану 26-годишњи месар, додајући да се током боравка иза решетака намјерава укључити у психосоцијални третман.
Истрага је утврдила да је серија кривичних дјела започела још 2018. године путем апликација Snapchat и Facebook Messenger. Оптужени је свјесно ступао у контакт са дјевојчицама, тражећи од њих експлицитне фотографије и видео-снимке.
Према писању портала Јутарњи.хр, многе од њих је застрашивао и уцјењивао, а једној дјевојчици је пријетио убиством блиских особа уколико не испуни његове захтјеве. Забиљежен је и покушај напада на школском игралишту, гдје се нашао са једном од жртава, али га је престрављено дијете успјело одбити.
Поступци овог предатора оставили су дубоке ожиљке на психу малољетница. Према свједочењима, многе жртве су након трауме:
Вјештак психијатар је у свом налазу навео да оптужени пати од поремећаја личности нарцистичког карактера, уз претјерану употребу алкохола. Утврђено је да показује склоност ка дјеци у пубертетском узрасту (хебефилија), али је у вријеме извршења дјела био потпуно убројив.
Као олакшавајуће околности, суд је узео у обзир његово признање, кајање и чињеницу да је дио дјела починио као млађа пунољетна особа. Ипак, тежина и бројност дјела резултирали су високом затворском казном и строгом забраном приближавања свим жртвама.
