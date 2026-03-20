Детаљна прогноза: Шта нам доноси први дан прољећа?

20.03.2026
У Републици Српској данас ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и максималну температуру ваздуха до 17 степени Целзијусових, док ће на југу бити сунчано али вјетровито уз јаку буру.
Данас, 20. марта, и званично наступа први дан прољећа. Иако календарски почиње топлије годишње доба, подаци Хидрометеоролошког завода показују да је јутро у већини крајева почело уз умјерену облачност и ниске температуре, док се на Хан Пијеску задржало 10 центиметара снијега. Највиша дневна температура кретаће се од 10 степени на истоку до 17 степени на сјеверу и југу, док ће у вишим предјелима бити око пет степени.
Према подацима измјереним у седам часова, најнижа температура забиљежена је на Хан Пијеску гдје су била минус два степена. Слиједе Дринић и Чемерно са минус један степен, док је на Сокоцу и у Рибнику измјерено нула степени.
У Бањалуци, Кнежеву и Шипову измјерен је један степен изнад нуле. Приједор, Нови Град, Гацко и Мркоњић Град јутро су започели са два степена. Три степена измјерена су у Српцу и Сребреници, док је четири степена забиљежено у Билећи, Вишеграду, Рудом и Фочи. У Бијељини је измјерено шест степени, а најтоплији су Добој и Требиње са седам степени Целзијусових.
Током дана нас очекује промјенљиво облачно вријеме уз доста сунчаних интервала. Понегдје у брдско-планинским предјелима могућа је изолована појава пролазне кише или слабог пљуска. Вјетар ће бити слаб до умјерен сјевероисточног смјера, док ће у Херцеговини током цијелог дана дувати јака бура.
Помен најмлађем одликованом борцу Споменку Гостићу
Падавине у протекла 24 часа биле су врло слабе. На Хан Пијеску је пало 0,5 литара по квадратном метру, у Дринићу 0,2 литра, док је у Кнежеву и Рудом забиљежено свега 0,1 литар кише. Остала мјеста, попут Приједора, Мркоњић Града, Сокоца и Рибника, нису имала измјерених падавина.
У највећем граду Српске први дио дана биће углавном сунчан уз промјенљиву облачност. Од поднева се очекује јаче наоблачење, па би у широј регији града могла пасти по која кап кише. Максимална дневна температура ваздуха у Бањалуци достизаће 15 степени, уз слаб до умјерен сјевероисточни вјетар.
