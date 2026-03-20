Детаљна прогноза: Шта нам доноси први дан прољећа?

20.03.2026

У Републици Српској данас ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и максималну температуру ваздуха до 17 степени Целзијусових, док ће на југу бити сунчано али вјетровито уз јаку буру.

Данас, 20. марта, и званично наступа први дан прољећа. Иако календарски почиње топлије годишње доба, подаци Хидрометеоролошког завода показују да је јутро у већини крајева почело уз умјерену облачност и ниске температуре, док се на Хан Пијеску задржало 10 центиметара снијега. Највиша дневна температура кретаће се од 10 степени на истоку до 17 степени на сјеверу и југу, док ће у вишим предјелима бити око пет степени.

Јутарња мјерења температуре ваздуха

Према подацима измјереним у седам часова, најнижа температура забиљежена је на Хан Пијеску гдје су била минус два степена. Слиједе Дринић и Чемерно са минус један степен, док је на Сокоцу и у Рибнику измјерено нула степени.

У Бањалуци, Кнежеву и Шипову измјерен је један степен изнад нуле. Приједор, Нови Град, Гацко и Мркоњић Град јутро су започели са два степена. Три степена измјерена су у Српцу и Сребреници, док је четири степена забиљежено у Билећи, Вишеграду, Рудом и Фочи. У Бијељини је измјерено шест степени, а најтоплији су Добој и Требиње са седам степени Целзијусових.

Падавине

Током дана нас очекује промјенљиво облачно вријеме уз доста сунчаних интервала. Понегдје у брдско-планинским предјелима могућа је изолована појава пролазне кише или слабог пљуска. Вјетар ће бити слаб до умјерен сјевероисточног смјера, док ће у Херцеговини током цијелог дана дувати јака бура.





Помен најмлађем одликованом борцу Споменку Гостићу

Падавине у протекла 24 часа биле су врло слабе. На Хан Пијеску је пало 0,5 литара по квадратном метру, у Дринићу 0,2 литра, док је у Кнежеву и Рудом забиљежено свега 0,1 литар кише. Остала мјеста, попут Приједора, Мркоњић Града, Сокоца и Рибника, нису имала измјерених падавина.

Временске прилике у Бањалуци

У највећем граду Српске први дио дана биће углавном сунчан уз промјенљиву облачност. Од поднева се очекује јаче наоблачење, па би у широј регији града могла пасти по која кап кише. Максимална дневна температура ваздуха у Бањалуци достизаће 15 степени, уз слаб до умјерен сјевероисточни вјетар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Данас почиње прољеће

Друштво

Данас почиње прољеће

3 ч

0
Помен најмлађем одликованом борцу Споменку Гостићу

Република Српска

Помен најмлађем одликованом борцу Споменку Гостићу

2 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Економија

Плате сезонских радника и до 3.000 евра: Ово су најтраженија занимања

3 ч

0
НИС-у продужена лиценца за рад до 17. априла

Србија

НИС-у продужена лиценца за рад до 17. априла

3 ч

0

Више из рубрике

Данас почиње прољеће

Друштво

Данас почиње прољеће

3 ч

0
Славимо седам свештеномученика: Једна ствар доноси благослов

Друштво

Славимо седам свештеномученика: Једна ствар доноси благослов

3 ч

0
Колико ће да поскупе вода и комуналне услуге у Приједору

Друштво

Колико ће да поскупе вода и комуналне услуге у Приједору

14 ч

1
Повољни временски услови: Сјетва кренула раније него обично

Друштво

Повољни временски услови: Сјетва кренула раније него обично

14 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

10

23

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

10

21

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

10

17

У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

10

17

Најбоље фризуре са Оскара 2026: Како звијезде носе кратку косу и волумен

