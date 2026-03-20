Плате сезонских радника и до 3.000 евра: Ово су најтраженија занимања

АТВ
20.03.2026
07:25
Послодавци у Хрватској и Црној Гори траже на хиљаде конобара, кувара, рецепционера и помоћних радника, а мјесечне зараде достижу и до 3.000 евра уз обезбијеђен смјештај и исхрану.
За предстојећу туристичку сезону на Јадрану биљежи се рекордна потражња за сезонском радном снагом у сектору угоститељства. Послодавци из региона већ су објавили велики број огласа, а потребе за кадром су значајно веће него прошле године како би се осигурало несметано функционисање хотела, ресторана и туристичких комплекса.
Мањак радника у Хрватској и Црној Гори
Према званичним процјенама, Хрватској ће за ову сезону бити потребно око 70.000 радника, што је за 5.000 више у односу на претходну годину. Ситуација је слична и у Црној Гори, гдје према подацима Привредне коморе недостаје око 25.000 сезонских радника.
Посебно је изражен дефицит кадра у Будви, гдје је потребно најмање 5.000 радника у туризму и угоститељству. Оваква потражња отвара велике могућности за раднике из Републике Српске и Србије, што потврђују и подаци са сајта Инфостуд, гдје послодавци из региона већ активно регрутују кадар за предстојеће љето.
Најтраженија занимања и мјесечне зараде
Највећи број слободних радних мјеста традиционално је у сектору угоститељства. Послодавци примарно траже конобаре, куваре, помоћне раднике у кухињи, хигијеничаре и собарице. Такође, велика је потражња за аниматорима, рецепционерима и радницима на техничком одржавању објеката.
Сезонски послови у туризму често подразумијевају и додатне погодности попут обезбијеђеног смјештаја и исхране, што запосленима значајно смањује трошкове током боравка на мору. Подаци Инфостуда показују да се највећи број пријава биљежи за позиције рецепционера, собарица и помоћних радника у кухињи, док је мањи број кандидата за квалификованије позиције попут кувара, посластичара, роштиљ мајстора и пица мајстора. Овај тренд додатно потврђује дугогодишњи недостатак стручне радне снаге у туризму и угоститељству, који је присутан широм региона, преноси Каматица.
