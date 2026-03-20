Logo
Large banner

Плате сезонских радника и до 3.000 евра: Ово су најтраженија занимања

Аутор:

АТВ

20.03.2026

07:25

Коментари:

0
Kafana Konobar Kafic
Фото: АТВ

Послодавци у Хрватској и Црној Гори траже на хиљаде конобара, кувара, рецепционера и помоћних радника, а мјесечне зараде достижу и до 3.000 евра уз обезбијеђен смјештај и исхрану.

За предстојећу туристичку сезону на Јадрану биљежи се рекордна потражња за сезонском радном снагом у сектору угоститељства. Послодавци из региона већ су објавили велики број огласа, а потребе за кадром су значајно веће него прошле године како би се осигурало несметано функционисање хотела, ресторана и туристичких комплекса.

Мањак радника у Хрватској и Црној Гори

Према званичним процјенама, Хрватској ће за ову сезону бити потребно око 70.000 радника, што је за 5.000 више у односу на претходну годину. Ситуација је слична и у Црној Гори, гдје према подацима Привредне коморе недостаје око 25.000 сезонских радника.

Посебно је изражен дефицит кадра у Будви, гдје је потребно најмање 5.000 радника у туризму и угоститељству. Оваква потражња отвара велике могућности за раднике из Републике Српске и Србије, што потврђују и подаци са сајта Инфостуд, гдје послодавци из региона већ активно регрутују кадар за предстојеће љето.

Најтраженија занимања и мјесечне зараде

Највећи број слободних радних мјеста традиционално је у сектору угоститељства. Послодавци примарно траже конобаре, куваре, помоћне раднике у кухињи, хигијеничаре и собарице. Такође, велика је потражња за аниматорима, рецепционерима и радницима на техничком одржавању објеката.

Преглед плата по занимањима:

  • Шефови кухиња: до 3.000 евра
  • Кувари: 1.800 - 2.500 евра
  • Пица мајстори: 1.900 - 2.500 евра
  • Продавци у туристичким зонама: 1.600 - 1.800 евра
  • Роштиљ мајстори: 1.400 - 1.900 евра
  • Помоћни кувари: 1.400 - 1.800 евра
  • Бармени и конобари: 1.200 - 1.600 евра
  • Рецепционери: 1.300 - 1.500 евра
  • Радници на одржавању: 1.100 - 1.300 евра
  • Помоћни радници у кухињи: 900 - 1.400 евра

Сезонски послови у туризму често подразумијевају и додатне погодности попут обезбијеђеног смјештаја и исхране, што запосленима значајно смањује трошкове током боравка на мору. Подаци Инфостуда показују да се највећи број пријава биљежи за позиције рецепционера, собарица и помоћних радника у кухињи, док је мањи број кандидата за квалификованије позиције попут кувара, посластичара, роштиљ мајстора и пица мајстора. Овај тренд додатно потврђује дугогодишњи недостатак стручне радне снаге у туризму и угоститељству, који је присутан широм региона, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

sezonski radnici

Хрватска

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner