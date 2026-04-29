Бањалука: Предстојећа грејна сезона под упитником

Еко топлане поново позивају град да обрати пажњу на њихове проблеме. Не одустаје се од приче о, како пишу, усклађивању цијена или, како читамо, поскупљењу гријања у Бањалуци.
Еко Топлана је разочарана што град Бањалука још ништа није одлучио, а ни бавио се питањима која су од кључног значаја за даље функционисање система даљинског гријања. Траже усклађивање цијена гријања, наставак субвенционисања, као и реализацију системских пројеката.
"Ми смо 2023. год завршили уредно са стабилним пословањем и све је било онако како треба да буде. Међутим, буџетом за 2024. није била предвиђена та субвенција односно грант средства за Топлану, наравно ни 2025., ево сад је 2026. Значи ми од децембра 2023. стално пишемо граду, тражимо састанке, апелујемо, али до сада нема никаквих резултата. Значи директна посљедица ситуације у којој се сада налази ово предузеће и цијели систем даљинског гријања јесте то непоступање града у периоду од 2024., 2025., па ево сад и 2026.", каже Драгиша Зечевић, директор "Еко Топлана“.
Проблем је што градска власт и градоначелник не комуницирају с Еко Топланом, кажу из Топлане. Градоначелник одговорност пребацује на одборнике.
"Прихватили смо захтјев и реализовали смо тај захтјев. Реализација која је примљена у кабинету пренесена је до предсједника Скупштине и одборника и ту је застој. Никада од палате предсједника горе, да тако кажем али града/скупштине није дошла у пленум, е ту је застој. Значи на том крвном суду иде од Топлане до кабинета нема закрчења али стент треба уградити од предсједника Скупштине Љубе до пленума. Е ту је одговор", каже Драшко Станивуковић, градоначелник града Бањалука.
Одборници кажу - рјешења и одлуке нису наш задатак. Проблем је што градоначелник покушава да пребаци одговорност јер не жели да буде тај који у предизборној години доноси још једно поскупљење, каже предсједник Скупштине града.
"Његова жеља је да опет пребаци све на скупштину и каже немам ја ништа с тим, сад вам могу дословно рећи лаже, јер он мора написати приједлог за повећање цијене, а онда ми морамо расправљати о томе, ја је не могу сазвати ако немам материјал, као што не дефинишем ни сам дневни ред док не добијем саме материјале. Тако да је то врло безобразно са његове стране и покушај само да скрене тему и да каже ево знате нисам ја немојте мене питати. Он је искључиво одговоран", каже Нинковић.
Врео кромпир поскупљења још ће се неко вријеме добацивати од Топлане, до градоначелника, преко Скупштине и назад прије него што се почне рјешавати питање проблема Топлане и гријања. Јер ко ће се усудити да грађанима саопшти да ће плаћати више кад температуре ваздуха пређу 20 степени, а предизборна температуре крене ка тачки усијања.
