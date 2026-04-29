Угледни кинески професор у Бањалуци: Европа је прошлост, САД је садашњост, а Кина будућност

Џанг Вејвеј, професор и један од водећих стручњака у обласни међународних односа, одржао је предавање на Факултету политичких наука у Бањалуци гдје је нагласио супериорност Кине у односу на друге земље свијета, али и другачију филозофију кинеског народа који нема претензије и наступе какви су вијековима познати од западних сила.
"Прије 100 година, могли би рећи да Кина представља прошлост, Европа садашњост, а САД будућност. Данас можемо рећи другачије, Европа је прошлост, САД садашњост, а Кина будућност", поручио је Вејвеј.
Он напомиње да је Кина пропустила двије индустријске револуције, али је у посљедње четири деценије сустигла и превазишла западне земље.
Осим у економском и војном пољу, Кина доминира и у здравом начину живота у односу на западне земље.
"Употреба поврћа у Кини је већа за четири пута него у САД. Животни вијек је растао до 2020. године и времена пандемије корона вируса. У Кини је животни вијек 79, а у САД 80 година", истиче Вејвеј.
Он је нагласио и технолошку надмоћ Кине која има предност у односу на САД у 57 од 64 кључне технолошке области. Уз технологију и економију, Вејвеј истиче и ратну машинерију Кине.
"Да је Србија имала кинески систем одбране, НАТО их не би напао. Кинеске хиперсоничне ракете могу уништити све америчке носаче авиона за 20 минута", рекао је Вејвеј.
Професор Вејвеј је и става да је Иран у потпуности надмудрио Америку у актуелном сукобу.
"Не потцјењујте моћ САД. Сви који су потцијенили снагу Америке су платили цијену, укључујући и саму Америку. Трамп мисли да је Иран лака мета, идемо га ријешити. Али онда су схватили да Иран није слаб”, истиче Вејвеј и додаје да су се много осјећали лагодно са убјеђењем да нико не може напасти америчке базе, а сада су постали мета. Америка је папирни тигар", рекао је Вејвеј.
Он наглашава да Трамп покушава задржати америчку фасаду моћи, али да су САД поред Кине и Русије и даље водећа земља свијета.
"Европа је превише слаба. БДП Брикса је далеко већи него Г6. Мултиполарни свијет тек треба да се роди. Русија Владимира Путина је започела револуцију".
Говорећи и различитим приступима рјешавању проблема у свијету, Вејвеј сматра да је кључна разлика у филозофији.
Навео је примјер неспоразума са Филипинима око острва: "Да је у питању Америка, ту би већ био носач авиона. Можемо и ми тако, све би било ријешено за 10 сати. Али, не радимо тако, ми преговарамо. Кинеска филозофија је потпуно другачија од америчке. Они говоре о пријатељима и непријатељима, а Кина говори о пријатељима и потенцијалним пријатељима. Кина има највећи праг толеранције за употребу силе, САД и Русија и не баш".
Он наглашава и да кинески филозофи увијек уједињују, а западни разједињују.
