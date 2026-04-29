Док Блануша пише споразуме, Станивуковић преузима нове СДС-овце

Власенички одборници СДС-а већ неко вријеме преговарају о преласку у Покрет Сигурна Српска, сазнаје АТВ.
За то вријеме, лидер СДС-а Бранко Блануша у касне сате шаље споразуме којима предсједника ПСС-а Драшка Станивуковића бира као главног партнера на предстојећим изборима.
СДС у Власеници има четири одборника, док ПДП није имао ни општинску организацију у овој локалној заједници на прошлим изборима. Према нашим сазнањима, ситуација би се могла драстично окренути у корист Драшка Станивуковића, јер одборници Српске демократске странке воде преговоре о приступању ПСС-у.
Додатну тежину свему даје и чињеница да је предсједник СДС-а Бранко Блануша упознат са свим овим, али је ипак у касне сате понудио споразум опозиционим "колегама" којим је директно угасио Небојшу Вукановића и дао одријешене руке Драшку Станивуковићу.
Према нашим сазнањима, предсједник Општинског одбора СДС-а Славиша Мазић је за сада одбио понуду, али је остављен простор за даље преговоре.
Република Српска
Вукановић: Блануша одабрао Станивуковића за стратешког партнера
Драшко Станивуковић наставља да јача капацитете ПСС-а на рачун СДС-а. Иронично, исте капацитете му признаје индиректно Бранко Блануша, иако је ријеч о капацитетима СДС-а. Ово је једна у низу отимачина између ПСС-а и СДС-а, а круну можемо очекивати потпуним повлачењем Бранка Блануше из трке за функцију Предсједника Републике Српске.
