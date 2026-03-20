Помен најмлађем одликованом борцу Споменку Гостићу

АТВ

20.03.2026

07:41

У порти Спомен-храма Рођења Пресвете Богородице у Добоју данас ће бити служен помен најмлађем одликованом борцу Војске Републике Српске Споменку Гостићу који је погинуо на данашњи дан прије 33 године на озренско-маглајском ратишту.

Помен ће се бити служен након јутарње литургије у Спомен-храму Рођења Пресвете Богородице.

Споменко Гостић рођен је 15. августа 1978. године у Добоју, а као припадник Војске Републике Српске погинуо је од гранате 20. марта 1993, недалеко од свог села Јовићи на планини Озрен. Тада је, осим њега, живот изгубило још пет српских војника.

Сахрањен је на мјесном гробљу Горњи Улишњак, гдје почивају његова мајка и бака, које се, као и Споменково село Јовићи, данас налази у Федерацији БиХ.

Након што је у рату остао сам, Споменко се придружио војсци, гдје је прво био курир, да би касније развозио храну војницима.

Неколико мјесеци прије погибије наишао је на мину док је коњском запрегом развозио храну по линији, када је и лакше рањен. Касније је отишао код артиљераца, гдје је и окончао свој млади живот.

Млади херој са Озрена добио је спомен-бисту у Добоју која је 20. марта 2014. године постављена у порти Спомен-храма Рођења Пресвете Богородице.

Чланови Удружења дјеце погинулих бораца "Насљеђе" Републике Српске из Бијељине обновили су 2017. године споменик на мјесном гробљу Горњи Улишњак, а добојски умјетник Дени Божић осликао је мурал са Гостићевим ликом у Улици војводе Степе у Добоју.

Спомен-кип Споменка Гостића постављен је 24. августа 2021. године у порти Манастира Светог Николе у Петрову.

О Споменку је снимљен четрдесетпетоминутни документарни филм "Споменко на вјечној стражи" и написана књига "Споменко и Озрен", чији је аутор Миле Савић.

Удружење стрип аутора и обожавалаца стрипа Републике Српске "Девета димензија" из Бањалуке приредило је стрип албум "Споменко - прича о једном дјетињству".

Споменка Гостића је постхумно Медаљом за храброст "Милош Обилић" одликовао и предсједник Србије Александар Вучић.

Споменко Гостић

