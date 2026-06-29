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Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 23:02

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Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених
Фото: Pexels

На простору аеродрома у Линцу у суботу, 27. јуна, догодила се тешка експлозија плинске боце.

Како преносе медији, српски возачи камиона су у приколици користили гасну боцу за кување, када је она изненада експлодирала. Том приликом повријеђено је седам мушкараца, од којих двојица тешко.

Око 15:20 часова више возача камиона припремало је оброк на простору аеродрома у Hörschingu користећи гасну боцу. Из још непознатог разлога она је експлодирала.

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Један од свједока експлозије био је и 53-годишњи Србин који је показао присебност и спасао повријеђене колеге. Он је био тај који је покренуо ланац спасавања и пружио прву помоћ до доласка хитне службе.

Тешко повријеђени пребачени у Беч

Најтеже су повријеђени 41-годишњи возач те његов колега стар 54 године. Они су задобили тешке повреде у експлозији. Обојица су хеликоптером пребачена у АКХ у Бечу.

Још петоро повријеђених мушкараца смјештено је у различите болнице у Велсу и Линцу. Истрага о узроку експлозије је у току.

(Независне новине)

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ручак

повријеђени

Експлозија

Камионџија из БиХ

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