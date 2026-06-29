Оборен рекорд: У овој земљи је измјерен 41 степен

Аутор:АТВ редакција
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У Словачкој је данас постављен нови температурни рекорд, када је у месту Турна над Бодвоу у Кошичком крају на истоку земље измерен 41 степен Целзијуса, саопштио је Словачки хидрометеоролошки завод.
Тиме је надмашен претходни рекорд који је био постављен у јулу 2007. године, када је у граду Хурбанову, на југозападу Словачке, измјерено 40,3 степена Целзијуса, преноси ТАСР.
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У више градова у Словачкој забиљежене су температуре изнад 40 степени Целзијуса, па је тако у Штрковецу измерено 40,6 степени Целзијуса, а у Мужли је измјерено 40,5 степени Целзијуса.
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