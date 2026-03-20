Велика акција полиције: Претреси на више локација, међу осумњиченима и градоначелник

20.03.2026
У Марибору је у току истрага о пословима званичника општине, а међу осумњиченима је, према незваничним информацијама, и градоначелник Саша Арсенович, пренијели су медији у Словенији.
Истражиоци словеначког Националног истражног бироа данас су били у сједишту општине Марибор.
Месар годинама мамио дјецу преко друштвених мрежа
Како се наводи, 66 истражилаца на подручју полицијских управа Љубљана, Цеље и Марибор извршило је 17 претреса кућа на основу судских налога, а тренутно су у току још четири претреса. Генерална полицијска управа потврдила је да су истраге у току.
"На основу опсежног преткривичног поступка који је започет 2025. године, истражиоци Националног истражног бироа данас су, уз помоћ криминалистичких истражилаца из полицијских управа Љубљана и Марибор, спровели завршну операцију у вези са сумњама на кривична дјела из области привредног криминала и корупције", навела је управа.
Како су додали, преткривични поступак води надлежно специјализовано државно тужилаштво, а пошто су активности на терену још увијек у току, више информација биће дато током дана, преноси 24ур.
Према незваничним информацијама, међу осумњиченима је и градоначелник Марибора Саша Арсенович.
Експлозије у Јерусалиму и Техерану; Израел одустаје од напада на иранска гасна поља
Он се, како пише Вечер, сумњичи за злоупотребу службеног положаја, а овај случај укључује контроверзне радње у продаји једне од парцела у Марибору. Из мариборске општине је за агенцију СТА потврђено да је градоначелник на кратко био притворен док трају активности, што је уобичајено у таквим истрагама.
Генерална полицијска управа је саопштила да су у току акције три особе лишене слободе, од којих је једна већ пуштена. Арсенович је у краткој изјави за неке медије потврдио да се истрага одвија у просторијама општине и у његовој кући.
Он је казао да је истражиоцима предао тражени материјал и да је наредио другим запосленима у општини да ураде исто.
Градоначелник је негирао наводе на које се истрага односи, описујући их као “ништа озбиљно“ и додајући да ће стога “наставити да ради свој посао као и до сада”.
Авион из Дохе са 250 српских држављана слетио у Београд
Преткривични поступак се води због основа сумње да је извршено укупно 17 кривичних дјела, и то противправно примање и давање поклона, примање и давање мита, као и остваривање користи за незаконито посредовање, за шта је осумњичено пет физичких лица, наведено је у саопштењу за јавност.
Према писању листа Вечер, један од кључних разлога за кривичну истрагу је продаја земљишта у Студенцима, која је прије неколико година изазвала немире међу локалним становништвом због узгоја свиња на том подручју и неуспјешне промјене намјене земљишта.
Земљиште је прошле године купила компанија за некретнине СХ Глобал, а како наводе медији, под истрагом су и послови општине са компанијом Еуроплакат, која је успоставила систем за изнајмљивање бицикала МБајк у граду.
Детаљна прогноза: Шта нам доноси први дан прољећа?
Под истрагом је и власник компаније СХ Глобал Томаж Полак, објавио је Вечер, наводећи да су истражиоци тражили и познатог спортског функционера из Марибора Томажа Бараду, али да је он недоступан, преноси Телеграф.рс.
