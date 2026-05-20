"Да ли неко познаје овог клошара и да ли зна гдје је?" Слобу Васића преварио пословни партнер

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевач Слоба Васић прије неколико дана је хоспитализован у ВМА, а потом пребачен у Специјалну болницу за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", послије инцидента у авиону када је у алкохолисаном стању скинут с лета.
Ипак, ово није први пут да је пјевач доспио у жижу јавности због турбулентних ситуација. Током претходних година често се писало о његовим здравственим и приватним проблемима, али и о пословним потезима.
Једна од прича која је својевремено изазвала велику пажњу јесте и она о пропалом бизнису са наргила баром. Наиме, Слоба је тада желио да покрене посао са познаником, коме је вјеровао, али се сарадња завршила скандалом.
Пјевач је поседовао чак 15 наргила које је дао будућем пословном партнеру како би заједно покренули посао, међутим, човјек је убрзо нестао и престао да му се јавља.
- Истина је да сам преварен. То је нељудски чин, ал како радиш тако ти се и враћа. Требали смо да уђемо у бизнис. Он је од мене узео 15 наргила и само је нестао и престао је у потпуности да се јавља, мислим у почетку смо се чули, а онда је тотално прекинуо сваки контакт. Наргиле које сам му дао вреде отприлике 2.000 евра, размишљао сам да га пријавим, али сада је касно, прошло је већ годину дана - тврдио је пјевач.
Сцена
Има исту дијагнозу као Слоба Васић! Александра Младеновић открила своју муку
У тренутку беса, пјевач је чак објавио фотографију човека за ког тврди да га је преварио и јавно питао да ли неко зна гдје се налази.
- Да ли неко познаје овог клошара и да ли зна гдје је? - написао је тада, а касније је признао да је реаговао импулсивно.
- Када сам објавио његову фотографију прорадио ми је бес, не волим неправду. Прошло је много времена, могао је да каже било шта, да их је продао, да рјешимо то на неки начин, али сада је тако како је - рекао је Слоба, преносио је Курир.
Иначе, пјевач је раније отворено говорио и о борби са вишком килограма, па се одлучио на уградњу балона у желудац како би смршао. Ипак, убрзо након захвата признао је да се покајао због те одлуке и да је операцију сматрао једном од својих највећих грешака.
Поред тога, Слоба се суочавао и са проблемима изазваним анксиозношћу. Његова менаџерка Ајла раније је открила да се пјевач дуже време бори са овим стањем, као и да је усљед појачаног стреса и исцрпљености у једном тренутку изгубио свијест, након чега је хоспитализован.
- Слоба се већ дуже вријеме бори са анксиозношћу. Мислио је да је тај период иза њега, али је у посљедњих неколико дана, услед појачаног стреса и исцрпљености, дошло до наглог погоршања стања. У једном тренутку је изгубио свијест, након чега је хоспитализован. Тренутно се налази у болници под љекарским надзором, стање је стабилно и задржаће се неколико дана како би се терапија и опоравак у потпуности стабилизовали - рекла је тад Слобина менаџерка Ајла.
Сцена
“Велика грешка је цијела та прича” Слоба хоспитализован, а због овог потеза се горко каје
Слоба је у једном тренутку отишао и корак даље када је решио да хируршким путем затегне стомак и уклони масне наслаге методом липосукције, о чему се тада јавно огласио из клинике у Новом Саду.
- Драги моји пријатељи, сарадници, медији и сви други који поштујете и уважавате мој рад. Желим да вас обавијестим о пријему на клинику у Новом Саду. Урадићемо хирушко уклањање (затезање) стомака. Као и уклањање масних наслага методом липосукције. Хвала свима на разумијевану за датуме које смо морали да помјеримо, за период колико ће трајати опоравак. Благовремено ћу вас обавјештавати о мом стању као и о отпусту из болнице. Воли Вас Ваш Слоба - написао је пјевач тада.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 д0
Сцена
3 д0
Сцена
3 д0
Сцена
3 д1
Сцена
12 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
23 ч0
Најновије
11
17
11
11
11
09
11
04
11
03
Тренутно на програму