Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

Слоба Васић тренутно је смјештен на клиници Лаза Лазаревић, а само дан прије него што је смјештен у поменуту установу, пјевач је направио инцидент у авиону у видно алкохолисаном стању.
Пјевач је неко вријеме провео у Ургентном центру, а послије је пребачен на ВМА. У Лазу Лазаревић је смјештен због како се наводи, наглог погоршаног стања, а разлог за даље психијатријско праћење јесте чињеница да пјевач одраније користи терапију за анксиозност и депресивне епизоде.
Васић је раније отворено говорио о својим психичким проблемима, као и борби са анксиозношћу, депресијом и зависношћу од лијекова за смирење.
- Пио сам таблете против анксиозности и депресије, то је била борба. Мени је доктор преписао лијек, заправо кренуло је све од повишеног притиска који је у мом случају насљедан. Са друге стране, буран и немиран живот су ми стварали стрес, нисам размишљао својом главом, водио сам се лијековима и тражио неки спас и утјеху у томе, а заправо сам све гурао под тепих - испричао је својевремено Слоба.
Како је тада објаснио, проблеми су временом постајали све озбиљнији.
- Добио сам лијек за смирење, тако сам заправо почео. То је процес пакла, почео сам са једном таблетом, па ми се послије тражила и друга, то иде у бескрај. Годинама се бориш са тим и хвала Богу, побиједио. У почетку сам одлазио свако вече у болницу, нисам знао да ли ми је висок притисак на нервној бази. У болници су ми дали прво таблете за снижавање притиска, али пошто сам долазио неколико вечери јер су се јављали, мени непознати симптоми, онда су ми дали таблете за смирење. Прво сам пио један лијек, да бих послије повећавао дозе - рекао је певач.
Васић је признао и да је дуго скривао проблем чак и од супруге Јелене, која му је касније постала највећа подршка током опоравка.
- Ја сам и њој ћутао о томе, борио сам се уз лијекове и једног дана сам јој све признао. Није то фаза за Лазу Лазаревића, није човјек луд, али просто нисам био стабилан. Кад сам јој рекао, одмах је тражила рјешење и ето… Уз њену помоћ и уз помоћ терапија Лаве, ја сам ријешио свој проблем. И зато причам сада о томе, да људи знају да има рјешења. Не пијем више лијекове, од седмог дана више не бројим. Заиста сам им захвалан - испричао је Васић раније за "Гранд".
