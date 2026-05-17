"Повући све законе које је наметнуо Кристијан Шмит"

Аутор:

АТВ
17.05.2026 10:54

Фото: ATV, Tanjug/AP/

БиХ, уколико жели да опстане и да се креће у нормалном правцу, па и према ЕУ, мора да повуче све закони које је наметнуо Кристијан Шмит, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.

Вујичић је истакао да су од Дејтонског мировног споразума до данас највеће проблеме у БиХ правили високи представници, односно странци, а да је то кулминирало са Шмитом који није ни изабран, ни именован у складу са процедурама Савјета безбједности УН.

"Изазвао је највеће проблеме у смислу наметања закона", навео је Вујичић, преноси Срна

Он је нагласио да је одавно дошло вријеме да домаћи политичари и представници три народа и два ентитета одлучују о судбини БиХ, а не неки странци који су, генерално, показали да су највећи проблеми изазвани њиховим неуставним и нелегитимним одлукама и наметањима закона

