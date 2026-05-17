Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

Најпопуларнији ММА борац данашњице, Конор Мекгрегор, коначно се враћа у октагон после пуних пет година, а ривал ће му бити Макс Холовеј на УФЦ 329 који ће бити одржан 11. јула ове године.
УФЦ је потврдио званично борбу објавом постера на којем су Конор Мекгрегор и Макс Холовеј и ово ће бити њихова друга међусобна борба.
Мекгрегор и Холовеј су се први пут борили пре 13 година и тада је Ирац славио одлуком судија послије три рунде.
Конор Мекгрегор је посљедњу борбу имао на љето 2021. када га је поразио Дастин Поарје, који га је савладао и меч прије, неколико мјесеци раније.
Конор Мекгрегор је својевремено био УФЦ шампион у две категорије, у ММА има скор од 22 победе и шест пораза.
Посљедњих година му ММА каријера није била приоритет, имао је излет и у професионални бокс, где се борио са чувеним Флојдом Мејведером и изгубио, али је зарадио милионе, више него у читавој ММА каријери, пише Телеграф
Макс Холовеј је такође бивши УФЦ шампион, до сада је у каријери у ММА имао 27 победа и девет пораза и један је од најатрактивнијих бораца у УФЦ-у по свој стилу.
Нема сумње, биће ово посластица за љубитеље ММА борби.
