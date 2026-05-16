Трагедија! ММА борац се утопио након што је херојски спасао четири тинејџерке

16.05.2026 14:31

Професионални ММА борац Медет Женалијев изгубио је живот након што је несебично скочио у језеро како би спасио четири дјевојчице од утапања.

Несрећа се догодила на језеру Исик-Кул у Киргистану, гдје је Женалијев боравио са пријатељима. Према званичним саопштењима локалних власти, снажне струје почеле су да повлаче једну од дјевојчица које су пливале у језеру, након чега је услиједила драматична борба.

Женалијев и његов пријатељ су без оклевања ускочили у воду и успјели да безбједно извуку све четири тинејџерке на обалу.

Међутим, одмах након спасавања примијећено је да је ММА борац нестао испод површине воде.

Ова трагедија, догодила се 12. маја, а рониоци су тијело несрећног спортисте извукли наредног дана. Надлежне службе потврдиле су да је узрок смрти утапање.

Женалијев је био професионални борац велтер категорије који је наступао под руском заставом и у каријери је остварио скор од двије побједе и два пораза.

Наступао је за бројне свјетске организације попут РИЗИН-а, АЦА и БКФЦ-а, а 2012. године потписао је и уговор са елитним УФЦ-ом. Ипак, дебитантски меч против Габријела Гонзаге морао је да откаже, након чега је отпуштен из најјаче организације на свијету без уписаног наступа.

