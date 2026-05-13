ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

И док су дјечаци са трибина успјешно прогнозирали побједника, на терену су падали голови. У дуелу два тима из Републике Српске славио је онај искуснији. Дјечаци из Дервенте савладали су вршњаке из Бијељине 6:2 и пласирали се у полуфинале Европског школског футсал првенства.