Двострука олимпијска шампионка одлучила да напусти спорт и буде медицинска сестра

Свијет спорта остао је у невјерици након објаве Кети Арчибалд, легендарне британске бициклисткиње и двоструке олимпијске шампионке, да се повлачи са велодрома.

Иако су многи очекивали да ће се такмичити на домаћем терену у Глазгову на Играма Комонвелта, Шкотска хероина одлучила је да окачи бицикл о клин и – постане медицинска сестра!

Након 13 година на врхунском нивоу, током којих је освојила невјероватну 51 медаљу на највећим такмичењима, Кети је одлучила да свјетла рефлектора замени болничким ходницима.

Кети је открила да је већ прошле године тајно започела студије сестринства и да је управо то преломило њену одлуку.

- Почела сам прву годину обуке за медицинску сестру прошлог септембра и потпуно сам се заљубила у цијелу ту причу. Када сам рекла пријатељима и колегама да се повлачим, мислили су да је то зато што не могу да постигнем оба. Истина је да сам уживала у учењу и да ме тај позив узбуђује. Желим да се повучем из јавности и будем неко коме људи могу да вјерују када им је помоћ потребна - изјавила је Арчибалдова.

Кети Арчибалд улази у историју као једна од највећих. Освојила је златну медаљу у Рију 2016. у екипној потери уз свјетски рекорд, а затим и злато у Токију 2021. у дисциплини медисон. Са седам титула свјетске шампионке и десетинама европских злата, постала је симбол британског спорта.

Ипак, њену каријеру и живот обележила је и стравична трагедија. Прије двије године, њен партнер Раб Вордел, такође шампион у бициклизму, преминуо је од застоја срца у кревету поред ње, само два дана након што је постао национални првак. Кети је смисао и снагу након тог губитка пронашла управо у жељи да помаже другима.

- Бити дио британског тима значило је бити дио нечег већег од мене саме. Част ми је што сам се тркала са најбољима. Не надам се никаквом великом наслеђу, само се надам да сам оставила траг на људе са којима сам радила - скромно је поручила шампионка.

Иако ју је бизарна повреда спријечила да наступи на недавним Олимпијским играма у Паризу, Кети одлази уздигнуте главе, спремна да у новој "дисциплини" – спасавању живота – освоји своје најважније одличје.

(телеграф)

