Logo
Large banner

Спортисткиња пала са коња и погинула на мјесту

Аутор:

30.04.2026 19:08

Коментари:

0
Џорџи Кембел, јахачица пала са коња и погинула
Фото: Инстаграм

Британска јахачка звезда Џорџи Кембел (36) трагично је изгубила живот након ужасног пада током такмичења "Биктон Интернешнал Хорс Трајалс" у Девону!

Несрећа се догодила посљедњег дана такмичења док је Џорџи јахала свог искусног коња по имену Глобал Квест.

Како се наводи у извјештају, коњ тежак 610 килограма није успио да прескочи препреку од балвана, што је довело до фаталног "ротационог пада".

Стручњаци су објаснили да је коњ покушао да направи додатни корак прије скока у воду, али је грудима и предњим ногама ударио у балван. То је узроковало да се животиња, усљед инерције, буквално преврне у ваздуху и падне леђима директно на јахачицу.

Џорџи је задобила смртоносне повреде главе (излив крви у мозак) и вишеструке преломе ребара. Љекарске екипе су одмах дотрчале до ње, али су могле само да констатују смрт.

Наведено је да је јахачица изгубила свијест готово тренутно и да је смрт била "брза".

Њен супруг, Џеси Кембел, који је и сам професионални јахач, налазио се око километар даље у тренутку несреће.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

несрећа

трагедија

Пад са коња

Јахање

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner