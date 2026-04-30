Спортисткиња пала са коња и погинула на мјесту

Аутор:АТВ
Коментари:0
Британска јахачка звезда Џорџи Кембел (36) трагично је изгубила живот након ужасног пада током такмичења "Биктон Интернешнал Хорс Трајалс" у Девону!
Несрећа се догодила посљедњег дана такмичења док је Џорџи јахала свог искусног коња по имену Глобал Квест.
Како се наводи у извјештају, коњ тежак 610 килограма није успио да прескочи препреку од балвана, што је довело до фаталног "ротационог пада".
Стручњаци су објаснили да је коњ покушао да направи додатни корак прије скока у воду, али је грудима и предњим ногама ударио у балван. То је узроковало да се животиња, усљед инерције, буквално преврне у ваздуху и падне леђима директно на јахачицу.
Џорџи је задобила смртоносне повреде главе (излив крви у мозак) и вишеструке преломе ребара. Љекарске екипе су одмах дотрчале до ње, али су могле само да констатују смрт.
Наведено је да је јахачица изгубила свијест готово тренутно и да је смрт била "брза".
Њен супруг, Џеси Кембел, који је и сам професионални јахач, налазио се око километар даље у тренутку несреће.
