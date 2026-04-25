Душан Рајовић одбранио трон на трци "Београд-Бањалука"

АТВ
25.04.2026 20:31

Бициклистичка трка Београд-Бањалука
Фото: АТВ

Душан Рајовић је без премца и другу годину заредом на бициклистичкој трци Београд-Бањалука.

Српски бициклиста тријумфовао је на четири од укупно пет вожених етапа и заслужено одбранио лидерску мајицу за најбољег возача.

Друго мјесто на посљедњој етапи која је вожена од Приједора, преко Бањалуке до Добоја припало је Радославу Фрачаку, док је трећи био Патрик Стош. Први пут домаћин циља био је Добој, одакле је претходних година започињао коначан расплет трке.

На трци су подијељена и остала признања. Црвена мајица за најбољег спринтера припала је Кристофу Холцеру, плаву за најбољег брдског возача освојио је Игор Сек, док је најбољи млади возач и бијела мајица Адам Брадач. Задовољни су и организатори манифестације која је прославила своје 20. издање.

Као и претходних година на трци је учествовао максималан број од 175 бициклиста из 35 земаља. Иза Рајовића у генералном пласману завршили су још један српски возач Вељко Стојнић и Адам Брадач.

