Рукометашице Борца избориле пласман на финални турнир Купа БиХ

29.04.2026 22:00

Фото: ŽRK Borac

Рукометашице Борца избориле су пласман на финални турнир Купа БиХ! Након што су у Љубушком тријумфовале над Извиђачем разликом од шест голова (32:38), играчице Сање Веселић су ове сриједе у Борику уписале побједу резултатом 35:33 и заслужиле мјесто међу 4 најбоља тима у куп-такмичењу.

Већ послије првог полувремена, млади тим Борца одмакао је седам корака гошћама (20:13), па се практично већ тад знали да ће “осице“ наставити битку за трофеј. Предводила их је Сандра Ђурашиновић са 8 голова, док је Наташа Миловановић у великом успјеху учествовала са 7.

Завршни турнир Купа БиХ за рукометашице играће се 23. и 24. маја. До тада су пред нашим тимом посљедња два лигашка испита. У трећем колу доигравања за шампиона, које се игра сљедећег викенда, Борац је слободан, након чега слиједе домаћи сусрет са Кривајом (9. мај) и гостовање Крајини (16. мај). Наш тим је тренутно на четвртом мјесту са 22 бода, колико има и трећепласирана Крајина, али уз бољу гол-разлику (Крајина +33, Борац +31).

БОРАЦ: Софија Штрбац 4, Милица Ђекић, Милана Раилић 4, Ана Веселић 4, Тамара Пејић, Миња Граховац 2, Лара Бијелић 5, Тања Ђурашиновић, Сандра Ђурашиновић 8, Милица Бјелајац, Наташа Миловановић 6, Милица Сандић, Николина Бабић 2. Тренер: Сања Веселић.

ИЗВИЂАЧ: Катарина Краљевић 7, Ива Шоше 2, Марија Безер 2, Нина Вањеш 7, Катја Чуљак, Ана Трлин, Лана Петровић, Катарина Пролета, Луција Шего 4, Ивана Бебек, Ема Павловић 4, Теа Ходник 1, Мирјана Илић 5, Ања Павловић 1, Лорена Лубурић. Тренер: Ивна Ловрић.

Више из рубрике

Џудисткиња Уна Мичић

Остали спортови

Уна Мичић испред конкуренције, шампиони расту у Џудо клубу Звијезда

1 д

0
Игњатовић уприличила пријем за освајаче медаља на Теквондо првенству Европе

Остали спортови

Игњатовић уприличила пријем за освајаче медаља на Теквондо првенству Европе

2 д

0
Бициклистичка трка Београд-Бањалука

Остали спортови

Душан Рајовић одбранио трон на трци "Београд-Бањалука"

4 д

0
Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

Остали спортови

Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

4 д

0

  • Најновије

22

15

Нема масовног одласка из САЈ-а: МУП Србије демантује наводе

22

13

Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

22

00

Рукометашице Борца избориле пласман на финални турнир Купа БиХ

21

58

Аргентински голман добио озбиљну суспензију

21

51

Крвава породична драма у Врчину: Дјед (79) кухињским ножем избо унука

