СЗО: Ебола се шири брже него што смо првобитно мислили

Епидемија еболе, која је однијела најмање 131 живот у Демократској Републици Конго, се можда шири брже него што се првобитно мислило, упозорила је данас представница Свјетске здравствене организације (СЗО) Ан Ансија.
Ансија је рекла да је провинција Итури у Конгу епицентар епидемије, као и да је то "веома необезбеђено подручје са великим кретањем становништва", што агенцији отежава истраживање и помоћ у контроли болести.
"Што више истражујемо ову епидемију, то је јасније да су се случајеви проширили на друга подручја", рекла је Ансија.
Према званичним подацима до уторка је у Конгу забиљежено више од 513 сумњивих случајева, док је једна особа умрла у суседној Уганди.
Ансија је рекла и да се епидемија проширила на провинцију Јужни Киву, гдје је становништво већ дуги низ година погођено хуманитарном кризом, а забиљежен је случај и у највећем граду источног Конга, Гоми, који има популацију од око 850.000 људи и под контролом је побуњеника које подржава Руанда.
"Висок ниво несигурности у неколико провинција значи да се људи често крећу, што повећава ризик и ширење вируса", рекла је она.
Неколико афричких земаља предузима мјере предострожности пооштравањем контрола на границама и припремом здравствених установа, док је Руанда затворила границу са Конгом.
Амерички Центар за контролу и превенцију болести саопштио је да раде на евакуацији најмање шест америчких држављана који су били изложени вирусу.
Амерички држављанин, љекар из мисионарске групе Питер Стафорд, евакуисан је из Конга након што је развио симптоме током викенда, а њемачко министарство здравља је саопштило да је амерички држављанин одведен у земљу на лијечење.
Предсједник ДР Конго Феликс Чисекеди позвао на "смиреност" и позвао грађане Конга да остану опрезни, након што је у понедјељак увече организовао састанак кризног штаба.
Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус, који је прошле недјеље прогласио епидемију међународном ванредном ситуацијом, рекао је да је "дубоко забринут због размјера и брзине епидемије", те страхује да је епидемија трајала неколико недјеља прије него што је први пут откривена 24. априла.
Студија лондонског Центра МРЦ за анализу глобалних заразних болести указује на "значајан" степен недовољног откривања случајева и сугерише да је тренутна епидемија "већа него што се тренутно утврђује", због чега се не може искључити могућност да је број заражених већ премашио 1.000, а њена "права величина остаје неизвјесна".
Црвени крст је упозорио да ебола може брзо да се прошири уколико се не идентификује рано, јер заједнице немају довољно информација, а здравствени системи су преоптерећени, додајући да "све те услове видимо" у тренутној епидемији.
Свјетска здравствена организација и друге међународне агенције сарађују са владама и локалним заједницама како би покушале да зауставе ширење вируса, позивајући становништво да се придржава превентивних мјера и да се обрати најближој здравственој установи уколико осјети симптоме болести.
Еболу изазива вирус који у почетку доводи до симптома сличних грипу, попут грознице, главобоље и умора, док у каснијој фази болести долази до повраћања и дијареје, што може изазвати отказивање органа и преноси контактом са зараженим тјелесним течностима.
Сој Бундибугјо је риједак и до сада је изазвао само двије епидемије, током којих је преминуло око трећине заражених.
Између 2014. и 2016. године, сој Заир изазвао је највећу епидемију еболе од откривања вируса 1976. године, када је више од 28.600 људи заражено у Западној Африци.
Болест се тада проширила широм региона, укључујући Гвинеју и Сијера Леоне, али и на Велику Британију, Сједињене Америчке Државе и Италију, а преминуло је 11.325 особа.
За сада не постоји вакцина против соја Бундибугјо, који је узрок најновијег пораста броја случајева, а СЗО тренутно испитује да ли би постојећи лијекови могли да пруже заштиту.
