Путин поручио да су односи с Кином на невиђеном нивоу, Си најављује праведнији глобални систем

Руски предсједник Владимир Путин одржао је у Пекингу састанак са предсједником Кине Си Ђинпингом, неколико дана након посјете америчког предсједника Доналда Трампа.
Си је у свом уводном говору рекао Путину да би двије земље требало једна другој помагати у развоју и ревитализацији, извјештавају кинески државни медији, док му је Путин поручио да су односи Русије и Кине на невиђеном нивоу. Путин и даље тврди да економски односи двије земље показују добру динамику.
„Русија остаје поуздан добављач енергије усред текуће кризе на Блиском истоку“, рекао је руски предсједник.
Такође је напоменуо да се трговински промет између Русије и Кине повећао више од 30 пута у посљедњих 25 година, према ТАСС-у.
Си је Путину рекао да је разлог зашто су односи Кине и Русије достигли овај ниво тај што су двије земље успјеле „континуирано продубљивати међусобно политичко повјерење и стратешку сарадњу“.
Кинески предсједник каже да је тренутна међународна ситуација „сложена и нестабилна, с раширеном једностраном хегемонијом“.
„Као сталне чланице Савјета безбједности УН-а и важне свјетске силе, Кина и Русија требало би да усвоје дугорочну стратешку перспективу и сарађују на изградњи праведнијег и равноправнијег глобалног система управљања“, рекао је Си.
