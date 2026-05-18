Да ли нам пријети ебола? Свијет у паници

18.05.2026 07:52

Здравствени службеник користи термометар за провјеру људи испред муслиманске болнице Кибули у Кампали, Уганда, у суботу, 16. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/ Hajarah Nalwadda

Амерички центри за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) саопштили су у недјељу да су мобилисали ресурсе за реаговање на епидемију еболе у Демократској Републици Конго и Уганди, пренијели су данас, 18.маја, амерички медији.

Након 80 сумњивих смртних случајева, Свјетска здравствена организација (СЗО) прогласила је епидемију еболе и ванредну ситуацију јавног здравља од међународног значаја, преноси Ројтерс.

Најмање шест Американаца било је изложено вирусу еболе у Демократској Републици Конго, рекли су извори из међународних хуманитарних организација за ЦБС Њуз, иако није јасно да ли је неко заражен.

Троје Американаца суочило се са контактом или је било изложено високом ризику, а један од њих имао је симптоме еболе, преноси Тањуг.

У Конгу је до недјеље било више од 300 сумњивих случајева, а ове године регистровано је осам лабораторијски потврђених случајева, према подацима Центра за контролу и превенцију болести.

ЦДЦ је саопштио да подржава међуагенцијске партнере који активно координирају безбједно повлачење мањег броја Американаца који су директно погођени овом епидемијом.

