Logo
Large banner

Рибари у БиХ ухватили рибу са чудним израслинама: "Пуштај то одмах!"

Аутор:

АТВ
18.05.2026 08:44

Коментари:

0
Рибари у БиХ ухватили рибу са чудним израслинама: "Пуштај то одмах!"
Фото: Printscreen/Facebook

Рибари у БиХ су на Дрини ухватили рибу која има бијеле израслине по тијелу и глави.

У видеу који су објавили питали су о чему се ради:

"Да ли је ово ико видио на плотици. Нешто јој је порасло, као зуби, шта је ово?", говорили су док су са ње откидали израслине.

У коментарима су врло брзо добили одговор.

"Ради се о бијелим, назубљеним израслинама на риби, које се називају мријести осип (такође познате као бисерни органи). Слика приказује мужјака током сезоне мријешћења. Бијеле квржице нису болест, већ природна промјена на кожи узрокована хормонима", гласио је један од коментар.

Убрзо су стигли и они мало оштрији који су рибарима поручивали да је врати у воду јер је забрањено ловити.

"Пилотица је у мријести, а ти си као одрастао на Дрини и ниси никад видио шта је то. Требао би знати", поручили су им у коментару.

"Пуштај то одмах! Видиш да се мријести".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Риба

рибари

пилотица

видео снимак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ким Џонг Ун о заклетом непријатељу: Границу са Јужном Корејом учинити неосвојивом тврђавом

Свијет

Ким Џонг Ун о заклетом непријатељу: Границу са Јужном Корејом учинити неосвојивом тврђавом

5 ч

0
судар несрећа три возила

Хроника

Ланчани судар на брзој цести Бањалука-Лакташи: Стварају се огромне гужве

5 ч

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

БиХ

Додик: Међународна интервенција долази главе концепту БиХ

5 ч

2
Пирамиде

Наука и технологија

Пирамида није оно што смо мислили? Ново истраживање мијења поглед на древни Египат

5 ч

1

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за понедјељак: Близанци превазилазе нерасположење, Девице имају промјене у пословном сегменту

7 ч

0
хороскоп зодијак астрологија

Занимљивости

Понедјељак доноси нешто неочекивано припадницима једног знака

16 ч

0
Ови знакови не могу престати мислити о једној особи

Занимљивости

Ови знакови не могу престати мислити о једној особи

20 ч

0
Птица сиви соко

Занимљивости

Сиви соко украо телефон биологу јер је завиривао у гнијездо

22 ч

0

  • Најновије

14

06

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

13

55

Хоће да забране кинеске аутомобиле, а сами користе дјелове из Кине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner