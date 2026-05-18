Рибари у БиХ ухватили рибу са чудним израслинама: "Пуштај то одмах!"

Рибари у БиХ су на Дрини ухватили рибу која има бијеле израслине по тијелу и глави.
У видеу који су објавили питали су о чему се ради:
"Да ли је ово ико видио на плотици. Нешто јој је порасло, као зуби, шта је ово?", говорили су док су са ње откидали израслине.
У коментарима су врло брзо добили одговор.
"Ради се о бијелим, назубљеним израслинама на риби, које се називају мријести осип (такође познате као бисерни органи). Слика приказује мужјака током сезоне мријешћења. Бијеле квржице нису болест, већ природна промјена на кожи узрокована хормонима", гласио је један од коментар.
Убрзо су стигли и они мало оштрији који су рибарима поручивали да је врати у воду јер је забрањено ловити.
"Пилотица је у мријести, а ти си као одрастао на Дрини и ниси никад видио шта је то. Требао би знати", поручили су им у коментару.
"Пуштај то одмах! Видиш да се мријести".
