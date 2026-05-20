Јапан погодио земљотрес јачине 5,9 степени

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јапански архипелаг Рјукју данас је погодио земљотрес јачине 5,9 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 50 километара и удаљен 142 километра од Окинаве.
За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Према изјавама очевидаца објављеним на сајту ЕМСЦ, потрес је трајао дуго.
