Јапан погодио земљотрес јачине 5,9 степени

АТВ
20.05.2026 07:04

Јапански архипелаг Рјукју данас је погодио земљотрес јачине 5,9 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 50 километара и удаљен 142 километра од Окинаве.

За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Према изјавама очевидаца објављеним на сајту ЕМСЦ, потрес је трајао дуго.

