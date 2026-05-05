Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

05.05.2026 14:23

Министар породице, омладине и спорта, Ирена Игњатовић, разговарала је са предсједником Одбора за помоћ Косову и Метохији, Милорадом Арловом
Фото: Ministarstvo porodice, omladine i sporta

Министарка породице, омладине и спорта, Ирена Игњатовић, разговарала је са предсједником Одбора за помоћ Косову и Метохији, Милорадом Арловом о реализацији посјете дјеце са Косова и Метохије Републици Српској.

Игњатовићева истакла је да ће Министарство пружити подршку Одбору при реализацији ове посјете јер је јако важно да сви заједно, дјеци која се од најранијег дјетињства суочавају са тешким животним изазовима, учинимо боравак у Републици Српској што пријатнијим и уљепшамо им дане распуста.

Дочек дјеце планиран је 19.јуна у етно селу "Станишићи".

Тагови :

Ирена Игњатовић

Милорад Арлов

Косово и Метохија

Република Српска

Влада Републике Српске

