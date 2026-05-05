Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарка породице, омладине и спорта, Ирена Игњатовић, разговарала је са предсједником Одбора за помоћ Косову и Метохији, Милорадом Арловом о реализацији посјете дјеце са Косова и Метохије Републици Српској.
Игњатовићева истакла је да ће Министарство пружити подршку Одбору при реализацији ове посјете јер је јако важно да сви заједно, дјеци која се од најранијег дјетињства суочавају са тешким животним изазовима, учинимо боравак у Републици Српској што пријатнијим и уљепшамо им дане распуста.
Дочек дјеце планиран је 19.јуна у етно селу "Станишићи".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч17
Република Српска
3 ч0
Најновије
14
40
14
36
14
23
14
19
13
53
Тренутно на програму