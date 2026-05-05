Универзитет у Бањалуци и Први московски државни медицински универзитет потписали споразум о сарадњи

Представници Универзитета у Бањалуци и Првог московског државног медицинског универзитета "И.М. Сеченов" потписали су данас у Бањалуци споразум о сарадњи који подразумијева образовање студената, међународне пројекте за студенте, те научна истраживања у области онкологије.
Споразумом, који су потписали ректор бањалучког Универзитета Радослав Гајанин и професор московског универзитета академик Игор Решетов предвиђене су и медицинске косултације са пацијентима са могућношћу лијечења пацијената и у Руској Федерацији и у Републици Српској.
Гајанин је нагласио да је за Универзитет у Бањалуци и Медицински факултет важна размјена наставника и студената, а посебно едукација у области онколошке хирургије.
"Било би веома добро да методе лијечења које се примјењују на руском универзитету примијенимо у лијечењу онколошких пацијената у Републици Српској", рекао је Гајанин новинарима у Бањалуци након потписивања споразума.
Гајанин је увјерен да ће у сарадњи са Медицинским факултетом и Универзитетским клиничким центром Српске бити формиран тим који би се додатно едуковао на Универзитету "И.М. Сеченов", првенствено из области онколошке хирургије.
Он је навео да је споразумом са московским универзитетом предвиђено и заједничко учешће у пројектима.
Решетов је нагласио да је посебна сарадња два универзитета предвиђена у области онкологије.
"Бавимо се мотивацијом студената, будућих онколога и то желимо да развијемо и на Универзитету у Бањалуци. Имамо систем од три нивоа који укључује активности за студенте онкологије, студентски научни кружок, школу умјетности која се тиче онкологије, као и праксу водећих онколога", појаснио је Решетов.
Он је изразио наду да ће студенти из Републике Српске и Србије бити учесници олимпијаде из области онкологије, који организује овај руски универзитет.
