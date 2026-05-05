Logo
Large banner

Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

Аутор:

АТВ
05.05.2026 11:01

Коментари:

0
Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

ИРБ банка једина је на тржиштиу која даје стамбене зајмове на 25 година са фиксном каматном стопом, рекао је за РТРС Недељко Ћорић, в.д. директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је нова правила пласмана Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, која подразумијевају директне пласмане по зајмовима за стамбено финансирање. Са директним пласманима ИРБ почиње од 1.јуна.

"Водили смо се тиме да би били на услузи грађанима, да добију најбољи сервис и по најбољим условима. Грађани ће добити много бржу услугу, тачно ће знати који су то рокови у којима ће се рјешавати њихови захтјеви, а то је максимално 30 дана. Јednosttavnija и бржа процедура уз повољније каматне стопе од оних које су биле", нагласио је Ћорић.

Недељко Ћорић

Економија

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

Он је истакао да су јако повољне реакције јавности, а ИРБ је и до сада био гарант безбједности, јер подијелио је преко 15.000 стамбених кредита.

"Позив грађанима да аплицирају за кредите, и да рјешавају своје стамбене проблеме. Од 1. јуна подношење захтјева је у ИРБ. Млади ће имати најповољније услове за добијање стамбеног кредита, али исто тако и они преко 35 година могу аплицирати. Циљ нам је био да се прилагодимо тржишту, повећали смо максимални износ са 170.000 КМ на 200.000 КМ", додао је Ћорић.

IRB

Друштво

Промјене у ИРБ: Директни пласмани кредита грађанима

Он је нагласио да све групе које третира ИРБ имаће повољнију каматну стопу.

"Акценат је на бенефицираним групама. Каматна стопа је била 3,6 одсто, а сада ће бити 2,49 одсто. Проширен је и обухват за самохране родитеље. Брачни парови без д‌јеце у којима је један или оба брачна партнера старији од 35 година могу аплицирати за стамбени кредит ИРБ-а", поручио је Ћорић.

Ћорић је најавио још новина у ИРБ-у и пласирање нових линија кредита.

"Посветићемо се пољопривредницима, и то ће бити најповољнији кредити за ову привредну грану. Желимо да помогнемо нашим малим пољопривредницима, јер смо анализом утврдили да би требали баш у овој области примарно д‌јеловати. Очекујемо јако динамично љето у ИРБ-у, али да ће крај године бити позитиван и на задовоство свих, како нас, тако и наших грађана", закључио је Ћорић.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ИРБ РС

кредит

фиксна каматна стопа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фицо: Словачка неће учествовати у новим кредитима ЕУ за Украјину

Свијет

Фицо: Словачка неће учествовати у новим кредитима ЕУ за Украјину

1 д

0
Минић: Подршка младима и породицама остаје наш приоритет

Република Српска

Минић: Подршка младима и породицама остаје наш приоритет

5 д

0
В.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Економија

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

5 д

0
Кредити Наше банке који прате стварне потребе грађана – јасни услови и брза реализација!

Економија

Кредити Наше банке који прате стварне потребе грађана – јасни услови и брза реализација!

2 седм

0

Више из рубрике

Срби у Босанској Крајини – сеобе, ратови и страдања

Република Српска

Филозофски факултет окупља историчаре: Прича о Крајини кроз вијекове

36 мин

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Селак: Сагласност за пријем 20 кандидата приправника у Судској полицији

1 ч

1
Дјеца дјевојчице дјечији додатак исплата

Република Српска

Почела исплата априлског д‌јечијег додатка

1 ч

0
бања врућица рехабилитација пензионери

Република Српска

Ко остварује право на бањско лијечење у Српској?

2 ч

2

  • Најновије

11

24

Шолаја: Додикова посјета САД-у шаље поруку стабилности

11

14

Ауди поново забиљежио пад

11

08

Ђина Џиновић се башкари на јахти очуха милионера: Објавила слике у бадемантилу

11

01

Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

10

52

Филозофски факултет окупља историчаре: Прича о Крајини кроз вијекове

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner