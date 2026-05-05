Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

ИРБ банка једина је на тржиштиу која даје стамбене зајмове на 25 година са фиксном каматном стопом, рекао је за РТРС Недељко Ћорић, в.д. директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.
Влада Републике Српске усвојила је нова правила пласмана Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, која подразумијевају директне пласмане по зајмовима за стамбено финансирање. Са директним пласманима ИРБ почиње од 1.јуна.
"Водили смо се тиме да би били на услузи грађанима, да добију најбољи сервис и по најбољим условима. Грађани ће добити много бржу услугу, тачно ће знати који су то рокови у којима ће се рјешавати њихови захтјеви, а то је максимално 30 дана. Јednosttavnija и бржа процедура уз повољније каматне стопе од оних које су биле", нагласио је Ћорић.
Он је истакао да су јако повољне реакције јавности, а ИРБ је и до сада био гарант безбједности, јер подијелио је преко 15.000 стамбених кредита.
"Позив грађанима да аплицирају за кредите, и да рјешавају своје стамбене проблеме. Од 1. јуна подношење захтјева је у ИРБ. Млади ће имати најповољније услове за добијање стамбеног кредита, али исто тако и они преко 35 година могу аплицирати. Циљ нам је био да се прилагодимо тржишту, повећали смо максимални износ са 170.000 КМ на 200.000 КМ", додао је Ћорић.
Он је нагласио да све групе које третира ИРБ имаће повољнију каматну стопу.
"Акценат је на бенефицираним групама. Каматна стопа је била 3,6 одсто, а сада ће бити 2,49 одсто. Проширен је и обухват за самохране родитеље. Брачни парови без дјеце у којима је један или оба брачна партнера старији од 35 година могу аплицирати за стамбени кредит ИРБ-а", поручио је Ћорић.
Ћорић је најавио још новина у ИРБ-у и пласирање нових линија кредита.
"Посветићемо се пољопривредницима, и то ће бити најповољнији кредити за ову привредну грану. Желимо да помогнемо нашим малим пољопривредницима, јер смо анализом утврдили да би требали баш у овој области примарно дјеловати. Очекујемо јако динамично љето у ИРБ-у, али да ће крај године бити позитиван и на задовоство свих, како нас, тако и наших грађана", закључио је Ћорић.
(РТРС)
