Logo
Large banner

Почела исплата априлског д‌јечијег додатка

Аутор:

АТВ
05.05.2026 09:32

Коментари:

0
Дјеца дјевојчице дјечији додатак исплата
Фото: Pexel/ Allan Mas

У Републици Српској почела је исплата априлског додатка за д‌јецу за шта је обезбијеђено укупно 2.552.740 КМ, саопштено је из Фонда за д‌јечију заштиту.

Априлска исплата додатка на д‌јецу обухвата 16.691 дијете, односно 9.844 корисника/родитеља за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за д‌јецу вулнерабилних категорија.

Материнским додатком за април обухваћено је укупно 3.413 мајки/породиља, а за исплату овог права издвојено је 1.385.678 КМ.

У Републици Српској од данас се исплаћују пронаталитетне накнаде за трећерођено и четврторођено дијете.

Право на пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете оствариле су 124 мајке/породиље, односно 86 трећерођене и 44 четврторођене д‌јеце. За исплату овог права издвојено је 71.400 КМ.

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 256.500 КМ за 502 породиље/мајке, односно 513 д‌јеце/новорођенчади.

Исплатом за април за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је укупно 339.165 КМ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дјечији додатак

Фонд за дјечију заштиту

исплата дјечијег додатка

Република Српска

априлска исплата

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

бања врућица рехабилитација пензионери

Република Српска

Ко остварује право на бањско лијечење у Српској?

2 ч

2
директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић

Република Српска

Милић о промјенама у исплати пензија: Спријечити злоупотребу и превару

2 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Извјештај Владе Српске СБ УН: Неизабрани странац подрива владавину права у БиХ

2 ч

3
Тактичко-показним збором на Тргу Крајине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске обиљежило je наставак Дана полиције.

Република Српска

Нема опасности ни разлога за узнемиреност: МУП најављује вјежбу

2 ч

0

  • Најновије

11

24

Шолаја: Додикова посјета САД-у шаље поруку стабилности

11

14

Ауди поново забиљежио пад

11

08

Ђина Џиновић се башкари на јахти очуха милионера: Објавила слике у бадемантилу

11

01

Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

10

52

Филозофски факултет окупља историчаре: Прича о Крајини кроз вијекове

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner