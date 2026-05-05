У Републици Српској почела је исплата априлског додатка за дјецу за шта је обезбијеђено укупно 2.552.740 КМ, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту.
Априлска исплата додатка на дјецу обухвата 16.691 дијете, односно 9.844 корисника/родитеља за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за дјецу вулнерабилних категорија.
Материнским додатком за април обухваћено је укупно 3.413 мајки/породиља, а за исплату овог права издвојено је 1.385.678 КМ.
У Републици Српској од данас се исплаћују пронаталитетне накнаде за трећерођено и четврторођено дијете.
Право на пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете оствариле су 124 мајке/породиље, односно 86 трећерођене и 44 четврторођене дјеце. За исплату овог права издвојено је 71.400 КМ.
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 256.500 КМ за 502 породиље/мајке, односно 513 дјеце/новорођенчади.
Исплатом за април за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је укупно 339.165 КМ
