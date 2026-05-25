Тешка несрећа у Градишци, повријеђен мотоциклиста

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у Брестовчини код Градишке гдје је дошло до судара мотоцикла и аутомобила.
Према незваничним информацијама мотоциклиста је повријеђен и превезен је у Хитну помоћ.
Несрећа се догодила око 13.30 часова на магистралном путу Градишка - Бањалука. На лицу мјеста у току је увиђај након којег ће бити познато више информација.
