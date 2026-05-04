Фицо: Словачка неће учествовати у новим кредитима ЕУ за Украјину

04.05.2026 07:57

Фото: Танјуг/АП

Словачки премијер Роберт Фицо рекао је синоћ да Словачка неће учествовати у новим кредитима ЕУ за Украјину.

Фицо је у видео обраћању на Фејсбуку подсјетио да је одбио да подржи зајам ЕУ Украјини у износу од 90 милијарди евра, преноси Танјуг.

Такође је напоменуо да је Словачка сусјед Украјине и да због тога двије земље морају да се укључе у дијалог и траже рјешења која неће додатно нарушити словачко-украјинске односе.

