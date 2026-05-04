Хоспитализован Руди Ђулијани, налази се у критичном стању

Руди Ђулијани, бивши градоначелник Њујорка, тренутно је хоспитализован и налази се у тешком здравственом стању.
Вијест о Ђулијанијевом здравственом стању подијелио је његов портпарол , а о свему се огласио и предсједник Сједињених Америчких Држава (САД) Доналд Трамп.
"Наш сјајни Руди Ђулијани, прави ратник и далеко најбољи градоначелник у хисторији Њујорка, хоспитализован је и налази се у критичном стању", написао је Трамп на друштвеним мрежама.
Ђулијани је раније био хоспитализован након саобраћајне несреће у Њу Хемпширу.
Први пут изабран за градоначелника Њујорка 1993., Ђулијани је био задужен у вријеме напада на Свјетски трговачки центар 11. септембра 2001. године.
Године 2008. неуспјешно се кандидирао за америчког предсједника, а касније је постао један од Трампових савјетника током његове кампање 2016. Придружио се Трамповом личном правном тиму 2018. и остао је дио њега до избора 2020. године.
Након Бајденове побједе над Трампом на изборима 2020., Ђулијани је ширио неутемељене тврдње да су избори украдени.
Ђулијани је један од првих америчких званичника који је пружио директну подршку руководству Републике Српске. Он је посјетио Бањалуку гдје се састао са тадашњим предсједником Републике Српске Милорадом Додиком, а био је присутан и на скуповима подршке.
