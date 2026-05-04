Logo
Large banner

У Аустралији почела саслушања о нападу на плажи Бондај

Аутор:

АТВ
04.05.2026 07:20

Коментари:

0
У Аустралији почела саслушања о нападу на плажи Бондај
Фото: Tanjug/AP/Mark Baker

У Аустралији су данас почела јавна саслушања о масовној пуцњави на плажи Бондај код Сиднеја, када је током прославе јеврејског празника Хануке у децембру живот изгубило 15 људи.

Вирџинија Бел, која је као судија именована да води истрагу Краљевске комисије, рекла је да ће први блок јавних саслушања истражити природу и распрострањеност антисемитизма у земљи.

"Нагли пораст антисемитизма који смо видели у Аустралији одразио се и у другим западним земљама и чини се да је јасно повезан са догађајима на Блиском истоку. Важно је да људи схвате колико брзо ти догађаји могу изазвати ружне изразе непријатељства према јеврејским Аустралијанцима само зато што су Јевреји", рекла је Бел, преноси Ројтерс.

Краљевска комисија за антисемитизам и друштвену кохезију примила је више од 5.700 поднесака јавности.

Аустралија пуцњава

Свијет

Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

"Прикладно је да почнемо са прикупљањем доказа од обичних чланова јеврејске заједнице о њиховом животном искуству антисемитизма. Добили смо бројне поднеске од Јевреја који описују антисемитске инциденте или начине понашања", рекла је Бел.

Међу свједоцима који ће данас говорити биће и ћерка жртве напада на плажи Бондај, као и вође заједнице и људи који су преживјели Холокауст.

Како је наведено, појединим свједоцима је загарантована анонимност због забринутости да би могли бити изложени "непријатељској пажњи".

Други блок саслушања касније током маја фокусираће се на околности које су довеле до напада на плажи.

Комисија треба да поднесе свој коначни извештај 14. децембра, тачно годину дана од напада на плажи, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Плажа

Плажа Бондај

Аустралија

Пуцњава у Аустралији

Ханука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Паљење свијећа за жртве терористичког напада у Сиднеју

Свијет

У Сиднеју данас Дан жалости након масовног убиства на плажи Бондај, почеле сахране

4 мј

0
Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

Свијет

Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

4 мј

0
Australija Policija Pucnjava

Свијет

Пуцач из Сиднеја испалио 50 хитаца

7 мј

0
Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

Свијет

Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

4 мј

0

Више из рубрике

Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Свијет

Тржиште нафте пред сломом: Горива има за још мјесец дана, јун је преломна тачка

14 ч

0
Грчка: Влада издала смјернице за превенцију шумских пожара

Свијет

Грчка: Влада издала смјернице за превенцију шумских пожара

14 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Ништа од мира кроз 30 дана: Трамп одбио приједлог, сукоб се наставља

15 ч

1
Крокодил прогутао човјека, полицајца спустили у ријеку пуну крокодила да извуче остатке

Свијет

Крокодил прогутао човјека, полицајца спустили у ријеку пуну крокодила да извуче остатке

15 ч

0

  • Најновије

12

02

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

11

56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

11

46

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

11

37

Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

11

27

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner