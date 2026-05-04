У Аустралији почела саслушања о нападу на плажи Бондај

У Аустралији су данас почела јавна саслушања о масовној пуцњави на плажи Бондај код Сиднеја, када је током прославе јеврејског празника Хануке у децембру живот изгубило 15 људи.
Вирџинија Бел, која је као судија именована да води истрагу Краљевске комисије, рекла је да ће први блок јавних саслушања истражити природу и распрострањеност антисемитизма у земљи.
"Нагли пораст антисемитизма који смо видели у Аустралији одразио се и у другим западним земљама и чини се да је јасно повезан са догађајима на Блиском истоку. Важно је да људи схвате колико брзо ти догађаји могу изазвати ружне изразе непријатељства према јеврејским Аустралијанцима само зато што су Јевреји", рекла је Бел, преноси Ројтерс.
Краљевска комисија за антисемитизам и друштвену кохезију примила је више од 5.700 поднесака јавности.
"Прикладно је да почнемо са прикупљањем доказа од обичних чланова јеврејске заједнице о њиховом животном искуству антисемитизма. Добили смо бројне поднеске од Јевреја који описују антисемитске инциденте или начине понашања", рекла је Бел.
Међу свједоцима који ће данас говорити биће и ћерка жртве напада на плажи Бондај, као и вође заједнице и људи који су преживјели Холокауст.
Како је наведено, појединим свједоцима је загарантована анонимност због забринутости да би могли бити изложени "непријатељској пажњи".
Други блок саслушања касније током маја фокусираће се на околности које су довеле до напада на плажи.
Комисија треба да поднесе свој коначни извештај 14. децембра, тачно годину дана од напада на плажи, преноси Танјуг.
