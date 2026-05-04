Након што је са 18 година побједила подмуклу болест, Лепа Брена се поново сусрела са њом

Како преноси Свет, недавно је супругу Боби Живојиновићу признала да се осјећа исцрпљено и да више нема енергије као раније, након чега је он одмах реаговао и инсистирао да посјети љекара.

Наводно је одмах позвао лекара који ју је оперисао и заказао јој преглед.

"Боба јој је рекао да не сме да чека ни дана и да што пре мора на контролу, јер не би поднео да јој се нешто деси. Свестан је он да је тромбоза опасна болест и да је до сада успевала да је држи под контролом, али то је и подмукла болест. У секунди може да се направи нови тромб и да изазове хаос", открива близак извор Живојиновићима.

Иначе, Брена се први пут суочила са тромбозом прије 18 година. На једном наступу јој је рука добила плаву боју и почела је да трне. Љекари су тада открили да јој се зачепила главна вена и због тога неко вријеме није смјела да лети авионом.

Добила је таблете за проређивање крви које мора да пије сваки дан, а пре осам година лежала је у болници на Дедињу када су јој разбили тај тромб. Љекари су је тада упозорили да стрес и исцрпљеност мора да избјегава, а она и сада ради велике концерте као прије 30 година када је била у пуној снази.

"Живим под сталном тензијом"

"Прву тромбозу сам прегурала још давно, али сам након тога наставила са великим радом. То што се болест поновила представља озбиљан аларм. Живим малтене под сталном тензијом и све што се дешава на послу или у породици доживљавам превише емотивно. Та моја војничка дисциплина и перфекционизам дјелују деструктивно на мене. Чини ми се да никада нисам знала да се потпуно одморим од својих обавеза. Основни проблем је што, и када одем на одмор, превише размишљам. Та психичка пренапрегнутост може да врати болест", објаснила је Брена своје здравствено стање.

