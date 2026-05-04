Logo
Large banner

Након што је са 18 година побједила подмуклу болест, Лепа Брена се поново сусрела са њом

Аутор:

АТВ
04.05.2026 08:35

Коментари:

0
Лепа Брена
Фото: Youtube/ VOSTCAST

Музичка звијезда Лепа Брена већ 18 година води борбу са тромбоза. Иако стање држи под контролом захваљујући редовној терапији, пјевачица је свјесна да напорни концерти и честа путовања авионом могу утицати на погоршање болести.

Како преноси Свет, недавно је супругу Боби Живојиновићу признала да се осјећа исцрпљено и да више нема енергије као раније, након чега је он одмах реаговао и инсистирао да посјети љекара.

Наводно је одмах позвао лекара који ју је оперисао и заказао јој преглед.

"Боба јој је рекао да не сме да чека ни дана и да што пре мора на контролу, јер не би поднео да јој се нешто деси. Свестан је он да је тромбоза опасна болест и да је до сада успевала да је држи под контролом, али то је и подмукла болест. У секунди може да се направи нови тромб и да изазове хаос", открива близак извор Живојиновићима.

Иначе, Брена се први пут суочила са тромбозом прије 18 година. На једном наступу јој је рука добила плаву боју и почела је да трне. Љекари су тада открили да јој се зачепила главна вена и због тога неко вријеме није смјела да лети авионом.

Добила је таблете за проређивање крви које мора да пије сваки дан, а пре осам година лежала је у болници на Дедињу када су јој разбили тај тромб. Љекари су је тада упозорили да стрес и исцрпљеност мора да избјегава, а она и сада ради велике концерте као прије 30 година када је била у пуној снази.

Лепа Брена

Сцена

Ово је тајни бизнис Лепе Брене

"Живим под сталном тензијом"

"Прву тромбозу сам прегурала још давно, али сам након тога наставила са великим радом. То што се болест поновила представља озбиљан аларм. Живим малтене под сталном тензијом и све што се дешава на послу или у породици доживљавам превише емотивно. Та моја војничка дисциплина и перфекционизам дјелују деструктивно на мене. Чини ми се да никада нисам знала да се потпуно одморим од својих обавеза. Основни проблем је што, и када одем на одмор, превише размишљам. Та психичка пренапрегнутост може да врати болест", објаснила је Брена своје здравствено стање.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лепа Брена

Болест

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Сцена

Мелина Џиновић окренула главу кад је видjела сина: У непријатан сусрет ускочила Брена

2 седм

0
Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.

Сцена

Брена чувала бунде у фрижидеру, на крају остала без њих

3 мј

0
Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.

Сцена

Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

3 мј

0
Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

Сцена

Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

3 мј

0

Више из рубрике

Гога и Марко Гачић пјевач и пјевачица брак развод брака

Сцена

Марку Гачићу отац забранио да уђе у породичну кућу, ово га је повриједило

4 ч

0
Кија Коцкар запалила мреже: Објавила нове фотографије у купаћем костиму

Сцена

Кија Коцкар запалила мреже: Објавила нове фотографије у купаћем костиму

14 ч

0
Данијела Родић, Цецина прија

Сцена

Цецина прија ужива на Карибима: Данијела Родић показала како треба да изгледа жена у педесетим

21 ч

0
Глумица Александра Јанковић оголила је душу у једној емисији и открила детаље из живота о којима до сада није причала.

Сцена

"Осрамотила сам родитеље, хтјела сам да се убијем!" Језива исповијест наше глумице о полном злостављању

23 ч

0

  • Најновије

12

02

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

11

56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

11

46

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

11

37

Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

11

27

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner