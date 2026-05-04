Марку Гачићу отац забранио да уђе у породичну кућу, ово га је повриједило

Јавност не престаје да бруји о музичком пару Гоги и Марку Гачићу, који је преварио супругу, а љубавницу више ни не крије.
Сада је успио да расплаче и свог оца Микицу, који је пуну подршку пружио бившој снаји.
"Микица је остао шокиран када је славио рођендан, а да му рођени син први пут у животу није честитао исти. Буквално је чекао од поноћи до поноћи, 24 сата, и није добио поруку од свог сина са жељом да живи дуго и да ужива у животу. То је Микицу толико погодило да се расплакао. Он је ријешио да Марка не пушта више у породичну кућу и да може у њу да дође искључиво ако дође да погледа своју бившу жену, али и дјецу. Микица не може да схвати колико се Марко промијенио, ништа му није јасно", почео је извор и додао:
"Марко је све паре које је имао и које је зарадио потрошио на ту своју нову дјевојку. Он јој је овдје отворио агенцију и изнајмио је стан на Јужном булевару који плаћа 1300 евра мјесечно. Микица каже да он помаже Гоги, али да његов син не обраћа пажњу ни на њу ни на своју дјецу. Једино када треба да се слика. Он то понашање осуђује као монструозно. Знамо ми ко је Гога и да није била цвјећка, али откад се удала она је била нормална. А он откако је смршао и откако је радио неке методе у Русији, не зна за себе", прича извор за Свет.
"И Гога се не исељава из заједничке куће. Унуци су са бабом и дедом и они воде рачуна заједно са Гогом и она се вјероватно нада помирењу са Марком. Прелазила је она њему преко многих превара па би и преко ове. Иначе, Марко је дјевојку Александру, због које је оставио Гогу, доселио из Беча. Она је тамо имала агенцију за књиговодство и да би преживјела радила је викендом у кафићима као конобарица. Сада је овде газдарица јер јој је Марко направио бизнис, троше паре као луди. Све што заради он и потроши на своју дјевојку. Иначе, кажу да је Марко одлазио на многе егзотичне дестинације и да то нико не зна, али и да се иза цијеле ове приче крије још већи скандал о којем ће тек да се прочује на естради. Иначе, Марко тврди како је дијетама скинуо килажу, међутим, то је чиста лаж. Он је у Москви урадио неке специјалне третмане и блокаторе и због тога је смршао рапидно и због тога нема вишка коже јер је у Москви све то средио за неколико боравака", прича извор.
Подсјетимо, Гога и Марко Гачић развели су се након 8 година брака, а разлог томе је превара пјевача. Он је још док је био у браку упознао извјесну конобарицу из Беча и ушао у однос с њом. Супруга Гога нашла је поруке у телефону пјевача и тада је одлучила да је њиховом браку, дошао крај.
Она је недавно по први пут открила да је Марко желио да му опрости и да се помире.
"Нисам тип да провјеравам, нисам сумњала, нисмо имали кризе и нерјешиве проблеме. Нисам имала појма, истина је да сам сасвим случајно видјела његов телефон. Није било тако како је представљено да сам ја видјела поруке, да смо сјели причали, да је он мени признао", рекла је Гога за Адриа ТВ, па објаснила како је изгледао моменат када је сазнала да јој је муж неверан:
"Било је тешко, мени је било тешко… Он је негирао... Није покушавао одмах да оде, желео је да се помиримо. Десет година, двоје дјеце… Ја сам за то да се увијек да шанса, али ако тај неко без обзира на све жели да оде, онда је љубав и дати му слободу и пустити га. Више ме је бољела његова издаја него јавно понижење. За све мора да постоји двоје људи, за себе сам сигурна да сам дала максимално, а да ли је тај други..."
