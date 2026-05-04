Срна изненадила Бањалучане

Становници бањалучком насеља Лазарево остали су затечени када су на улици угледали срну.
На снимку који је забиљежила читалац нашег портала, срна ужурбано трчкара улицом.
Стручњаци појашњавају да ово није први пут да дивљач залута у насељена мјеста. Наводе да животиње у потрази за храном или усљед дезоријентације често напуштају своја природна станишта и улазе у урбане зоне. Иако је необично видјети срну у самом насељу, апелује се на возаче да буду опрезни, а на грађане да не узнемиравају животињу уколико је поново примијете.
