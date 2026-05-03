Рупа на рупи: Бањалучани огорчени радом Градске управе

Аутор:АТВ
Коментари:4
Радојка Петровић у Косовској улици имa кућу и све би било добро кад би до кућe могла доћи. Каже да у своје двориште дође аутомобилом је немогућа мисија.
"Ево видите не могу уопште прићи кући од овог одрона, ово је овако већ двије године, звали смо и распитивали смо се међутим не видимо да има икаквог напретка. Наравно да се плашим ја ево и сада овде док стојим не осјећам се сигурно ни за вас ни за мене није сигурно стајати", рекла је Радојка Петровић, мјештанка.
Наташа Шарић мајка петомјесечне бебе, трудноћу je провела само y једном питању да ли ће до породилишта на вријеме. Након пола године ситуација се промијенила, али на горе. Сваком новом кишом пут све више пропада, а рјешења ни на видику.
"Имали смо проблем зими јер околним путем кад идемо који је исто пропао не чисте нам довољно, за Божић нисмо могли изаћи из куће, рекла је Наташа Шарић ,мјештанка .
Да један проблем са собом носи и остале свједочи и примјер првог комшије који је редовна жртва клизишта, напукнућа цијеви и поплаве.
„Испод има цијев која је пукла, Комшији је за 14 мјесеци 4 поплављена кућа, 4 пута је мијењао све у кући, то се не чисти и све кад се отопи слије се њему у кућу“, каже Наташа Шаpић, мјештанка.
Угрожена је безбједност свих поготово дјеце истиче Наташа. Додаје да су надлежни долазили и обећали санацију али да до ње није дошло. 14 мјесеци без икакве интервенције Града. Горан Маричић предсједник Градског одбора, истиче да је скупштинска већина, предвођена СНСД-ом, амандманом у буџету обезбиједила новац за санацију и да се сада чека градоначелник Бањалуке да санaцију одобри.
"Ми смо информисали грађане Лауша и Косовске улице једино шта нам преостаје да поново позовемо градоначелника и Градску управу да у наше име у име СНСД-а и име грађана тог дијела града да се санира улица што прије јер су средства обезбјеђена у буџету града“, рекао је Горан Маричић, предсједник Градског одбора.
Повратну информацију о санацији не само овог, већ и пута у Дебељацима, Мотикама и осталим бањалучким насељима добила је АТВ.
"Док су Атињани правили Акропољ, док су Парижани правили Ајфелов торањ и многа друга дјела човјечанства исто је био дио Париза који је имао неку рупу“, рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Саобраћајна револуција Драшка Станивуковића неће избјећи ова насеља, како каже градоначелник обнове путева биће. Да ли ће бити сутра или ипак мало сутра остаје да видимо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
11 ч1
Бања Лука
12 ч0
Бања Лука
13 ч0
Бања Лука
1 д4
Најновије
22
21
22
11
21
55
21
48
21
48
Тренутно на програму