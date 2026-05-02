"Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, а када је за посјету дјеце са Косова на Драшка се не може рачунати"

Аутор:Марија Милановић
Вијест да град Бањалука ове године неће угостити дјецу са Косова и Метохије многе није оставила равнодушним. Породице које су жељеле угостити дјецу нису криле разочарење, а огласила се и Горица Додик на Икс-у.
„Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, али када треба издвојити средства за посјету дјеце са Косова Бањалуци тада се на “захвалност и братску љубав” од Драшка рачунати не може“, поручила је Горица Додик на Икс-у.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић правио је некада низ перформанса и представа код школе у Ади, гдје се пењао на скелу и постављао слова назива "Косово и Метохија", позивајући се на "братску љубав", а која је данас очигледно изостала.
Подсјећамо, Одбор за помоћ Косову и Метохији огласио се са информацијом да бањалучке породице ове године неће имати прилику да угосте дјецу са Космета, а разлог томе је што ни на неколико позива и молби нису добили одговор од Градске управе Бањалука као ни градоначелника Драшка Станивуковића.
Убрзо након ове вијести, предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић изјавио је да ће се Влада Српске обезбиједити средства за долазак дјеце са Косова и Метохије.
