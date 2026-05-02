"Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, а када је за посјету дјеце са Косова на Драшка се не може рачунати"

Марија Милановић
02.05.2026 20:39

Вијест да град Бањалука ове године неће угостити дјецу са Косова и Метохије многе није оставила равнодушним. Породице које су жељеле угостити дјецу нису криле разочарење, а огласила се и Горица Додик на Икс-у.

„Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, али када треба издвојити средства за посјету д‌јеце са Косова Бањалуци тада се на “захвалност и братску љубав” од Драшка рачунати не може“, поручила је Горица Додик на Икс-у.

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић правио је некада низ перформанса и представа код школе у Ади, гдје се пењао на скелу и постављао слова назива "Косово и Метохија", позивајући се на "братску љубав", а која је данас очигледно изостала.

Подсјећамо, Одбор за помоћ Косову и Метохији огласио се са информацијом да бањалучке породице ове године неће имати прилику да угосте дјецу са Космета, а разлог томе је што ни на неколико позива и молби нису добили одговор од Градске управе Бањалука као ни градоначелника Драшка Станивуковића.

Република Српска

Арлов за АТВ: Захвалност Минићу и Влади Српске

Убрзо након ове вијести, предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић изјавио је да ће се Влада Српске обезбиједити средства за долазак дјеце са Косова и Метохије.

