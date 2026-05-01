Бањалучани традиционално на излетиштима за Први мај

Први мај традиционално је обиљежен на неким од најпопуларнијих излетишта у околини Бањалуке.
Ћевапи, ражњићи, добро друштво и још боља атмосфера. Овдје се ужива, одмара, прославља, а ми биљежимо кадрове. Ма да, мора се признати на оваквом задатку се не жалимо. Питали смо грађане како се проводе за Први мај?
Како се проводиш за први мај и каква је атмосфера?
"Атмосфера је добра, окупио сам се са својих пар другара, уз топао роштиљ, топло вријеме и хладан Врбас".
"Шта да вам кажем, хладно пиво, топла атмосфера, храна, све, на вама је само да дођете".
"Први мај са најбољим другарицама, са друштвом у кругу најближих људи, атмосфера је за сада одлична, видјећемо касније".
"Проводимо се спектакуларно, атмосфера је дивна, много људи и надамо се да траје".
"Први мај као први мај увијек лијепо овако са друштвом, сједи сел, роштиља се, мало се и попије која, што се каже, али углавном лијепо је, да се обиљежи овај празник рада, пошто пуно радимо".
"Ја сам ево дошла из Холандије да прославим први мај овде".
Просјечна температура је око 17 степени, пријатно вријеме за боравак грађана Бањалуке и ове године на отвореном, ван града.
