Бањалучки пливачи покренули акцију за Слободана Кесића

01.05.2026 09:24

Новоосновано Удружење грађана "Богојављенски пливачи - За крст часни" из Бањалуке покренуло је своју прву велику хуманитарну акцију.

Два члана овог удружења кренула су јуче на ходочашће ка манастиру Острог, како би помогли свом колеги Слободану Кесићу, који је прије пет година изгубио вид.

Пред учесницима је пут дуг преко 200 километара, а циљ овог подвига је апел јавности за прикупљање средстава неопходних за Слободаново лијечење.

Предсједник удружења, Далибор Кајиш, објаснио је да ово удружење баштини вриједности које су у Бањалуци почеле да се обнављају прије деценију и по.

"Цијела ова прича почиње прије 15 година када је једна група момака и младића одлучила да обнови неке традиције које су прије дуго времена биле у Бањалуци, које су подразумијевале витештво и поштовање традиција", рекао је Кајиш за АТВ.

Он је нагласио да је ова акција израз највишег степена колегијалности:

"Ова два храбра момка су се одрекла свега да би постигли нешто, не ради себе, не ради удружења, већ првенствено због нашег брата Слободана, који је такође био тај који је прије двије године изнио крст из воде и примио благослов."

Нада у медицински напредак

За Слободана Кесића, пожртвовање његових пријатеља представља велику част. Он је потврдио да су већ предузети конкретни кораци ка потенцијалном изљечењу.

"Ми смо успјели да успоставимо контакт са неким клиникама у Америци, са доктором у Њујорку. Ова акција ће проћи, Бог ће одлучити како ће да се заврши, и ово пожртвовање остаје", поручио је Кесић.

Сви људи добре воље акцију могу подржати позивом на хуманитарни број 1434.

Ваш позив директна је подршка Слободану Кесићу у његовој борби за повратак вида и потврда да хуманост остаје у фокусу бањалучких пливача.

Бањалука

Острог

Хуманитарна акција

Прочитајте више

Милорад Додик на Универзитету Џадсон за говорницом након примања награде.

Република Српска

Обраћање Додика на Џадсон Универзитету: Награду посвећујем својој мајци, српском народу и Српској

8 ч

0
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Република Српска

Милораду Додику уручено признање Универзитета "Џадсон"

8 ч

15
Милорад Додик добитник награде Џадсон универзитета

Република Српска

Додик: Награду примам као признање да Српску не дамо ни за шта

15 ч

12
Алмир Мујић спасио газелу у Дубаију

Занимљивости

Несвакидашњи подвиг бициклисте из БиХ у Дубаију

16 ч

0

Више из рубрике

Зграда градске управе у Бањалуци.

Бања Лука

Није све затворено: Ово је радно вријеме за 1. и 2. мај у Бањалуци

17 ч

0
Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

Бања Лука

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

18 ч

0
Аеродром Бања Лука

Бања Лука

Због немара Градске управе бањалучки аеродром принуђен изнајмити возило

19 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Више улица данас без струје

1 д

0

