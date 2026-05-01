Бањалучки пливачи покренули акцију за Слободана Кесића

Аутор:АТВ
Новоосновано Удружење грађана "Богојављенски пливачи - За крст часни" из Бањалуке покренуло је своју прву велику хуманитарну акцију.
Два члана овог удружења кренула су јуче на ходочашће ка манастиру Острог, како би помогли свом колеги Слободану Кесићу, који је прије пет година изгубио вид.
Пред учесницима је пут дуг преко 200 километара, а циљ овог подвига је апел јавности за прикупљање средстава неопходних за Слободаново лијечење.
Предсједник удружења, Далибор Кајиш, објаснио је да ово удружење баштини вриједности које су у Бањалуци почеле да се обнављају прије деценију и по.
"Цијела ова прича почиње прије 15 година када је једна група момака и младића одлучила да обнови неке традиције које су прије дуго времена биле у Бањалуци, које су подразумијевале витештво и поштовање традиција", рекао је Кајиш за АТВ.
Он је нагласио да је ова акција израз највишег степена колегијалности:
"Ова два храбра момка су се одрекла свега да би постигли нешто, не ради себе, не ради удружења, већ првенствено због нашег брата Слободана, који је такође био тај који је прије двије године изнио крст из воде и примио благослов."
Нада у медицински напредак
За Слободана Кесића, пожртвовање његових пријатеља представља велику част. Он је потврдио да су већ предузети конкретни кораци ка потенцијалном изљечењу.
"Ми смо успјели да успоставимо контакт са неким клиникама у Америци, са доктором у Њујорку. Ова акција ће проћи, Бог ће одлучити како ће да се заврши, и ово пожртвовање остаје", поручио је Кесић.
Сви људи добре воље акцију могу подржати позивом на хуманитарни број 1434.
Ваш позив директна је подршка Слободану Кесићу у његовој борби за повратак вида и потврда да хуманост остаје у фокусу бањалучких пливача.
