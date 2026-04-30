Због немара Градске управе бањалучки аеродром принуђен изнајмити возило

Аутор:АТВ
Коментари:0
Kоначно је стигло ватрогасно возило које испуњава све потребне услове. Aли не из Бањалуке, него из Сарајева. Аеродром је био принуђен да изнајми возило јер им је Град Бањалука послао возило без лиценце. У случају када аеродром сервисира једно од своја два возила Град је дужан да уступи своје. То одређује уговор који сеже 20 година уназад. Возило су послали али боље да нису.
„Возило које нам је уступила Градска управа не испуњава услове и није лиценцирано за рад на аеродрому. Обратили смо се колегама са сусједних аеродрома добили смо разумијевање и помоћ како аеродрома Сарајево који у сарадњи са кантоном Сарајево који су нам обезбиједили ватрогасно возило прилагођено аеродромским операцијама које нам је стигло у току јучерашњег дана“, рекао је Горана Кочић, руководилац центра за стручну обуку особља.
Најближи сарадници градоначелника Бањалуке похвалили су се како су аеродрому уступили возило - посебно су нагласили да то возило вриједи преко пола милиона марака. Заборавили су да кажу да то није одговарајуће возило за аеродром. Полетјели су да кажу да возило које аеродром посједује није исправно.
„Град Бањалука је био принуђен да уступи ватрогасно возило вриједно више од пола милиона, како би се могао несметано водити процес ватрогасне заштите јер ватрогасно возило које је у власништву аеродрома је у квару“, рекао је Бојан Кресојевић, посланик ПДП-а у НСРС.
Да то баш и није тако увјерила се и наша екипа. Дан након изјаве упутили смо се на аеродром и - затекли другу причу.
Јуче је за Алтернативну телевизију Бојан Кресојевић изјавио да бањалучки аеродром нема функционално возило већ да је оно покварено данас су се могла видјети два возила која раде.
Ове наводе потврдили су и са аеродрома - оба камиона која имају су исправна. Један чека сервис, који је, како сазнајемо, затражила Ватрогасна служба Града, након чега је аеродром од града тражио замјенско возило, а Град послао нелиценцирано.
"Аеродром Бањалука посједује два сопствена возила која су лиценцирана и спремна за дејствовање и рад на аеродрому, остале локалне заједнице не могу нама да посуђују возила пошто да возила немају те исте лиценце и нису прошла одређене провјере", рекао је Лука Косић, руководилац акције гашења пожара на Аеродрому Бањалука.
Пракса уступања возила по захтјеву датира још од 90-их а не од ове године и није замјена за одобрених а никада исплаћених 200 000 КМ из буџета Града бањалучком аеродрому, истичу из Аеродрома. На питања о томе гдје је преусмјерено 200.000 км од надлежних нисмо добили одговор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
13 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д4
Најновије
20
57
20
49
20
44
20
37
20
29
Тренутно на програму