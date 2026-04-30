Logo
Large banner

Несвакидашњи подвиг бициклисте из БиХ у Дубаију

Аутор:

АТВ
30.04.2026 23:18

Коментари:

0
Алмир Мујић спасио газелу у Дубаију
Фото: Screenshot

Алмир Мујић, бициклиста из Босне и Херцеговине који живи у Дубаију, возио је бицикл на стази Ал Qудра када је примијетио повријеђену газелу како се скрива у жбуњу.

Када је покушао да јој приђе, газела је побјегла, а Мујић је тада примијетио да шепа. Повријеђена газела добила је брзу помоћ и адекватан третман захваљујући брзој реакцији градских власти Дубаиија, а све на несебичну иницијативу бициклисте Алмира Мујућа који је и уочио животињу како шепа поред пута и обавијестио надлежне.

Видео Алмира Мујића не само да је помогао да се обавијесте градске власти Дубаија, већ је и едуковао многе о томе шта треба урадити у таквој ситуацији.

Сам Мујић каже да је Изгледало да јој је повријеђена једна предња нога. Мујић је уз објаву видеа написао да није знао кога да позове у таквој ситуацији. Остали корисници су коментарисали објаву и означили градске власти Дубаија.

Након неког времена, Мујић је у коментарима ажурирао информацију да градске власти траже повријеђену животињу. Подијелио је и број телефона на који треба пријавити такве случајеве. Градске власти Дубаија су касније саопштиле да је газела пронађена и да ју је специјализовани тим збринуо, те да је у добром стању.

У сљедећој објави, Мујић је открио да га су га контактирале градске власти како би сазнали локацију газеле, затим су је спасили и обезбиједили одговарајући третман. Мујић је подијелио је и снимке који су показали да газела има сломљену ногу.

"Хвала ти много Дубаи, најбољи си град на свијету“, рекао је у видеу.

Градске власти Дубаија су му одговориле у коментарима: „Веома нам је драго да чујемо да је ваш проблем ријешен — управо зато постојимо. Увијек нам је задовољство да будемо од помоћи. Ту смо за вас кад год нас будете требали.“

Иначе, сасвим случајно се подударило да је Мујић и међу лауреатима градских власти у Дубаију, које су признале његов допринос безбједности на путевима, чистоћи града те подршци у одводњавању. Похваљен је због коришћења друштвених мрежа за промоцију еколошке иницијативе Дубаија, преноси портал "Независне".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алмир Мујић

хуманост

Дубаи

Газела

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner