Припадници ових хороскопских знакова стално очекују најгоре

30.04.2026 22:01

Фото: Pixabay

Неки људи природно нагињу опрезу, анализирању и предвиђању могућих проблема.

Иако то понекад може бити корисно, код одређених хороскопских знакова та се особина претвара у стално очекивање негативног исхода.

Такав начин размишљања често произлази из потребе за контролом, страха од разочарања или дубоко укоријењене несигурности.

У наставку су знакови који најчешће размишљају у том смјеру и разлози због којих им је тешко опустити се.

Дјевица

Дјевица је позната по својој аналитичности и потреби да све држи под контролом. Управо због тога често размишља унапријед и покушава предвидјети сваки могући сценариј, укључујући и оне најгоре.

Њена намјера није песимизам, већ припрема. Ипак, такав начин размишљања лако је одведе у претјерану забринутост.

Дјевица тешко препушта ствари случају и често вјерује да ће, ако се довољно припреми, избјећи разочарање.

Проблем настаје када стално размишљање о негативним исходима почне утицати на њено расположење и односе с другима.

Рак

Рак је изразито емотиван и дубоко везан уз сигурност и блискост. Управо због те осјетљивости често очекује најгоре како би се заштитио од потенцијалне боли.

Ови знакови ускоро улазе у нови животни период

Када осјети и најмању промјену у понашању других, лако закључи да нешто није у реду.

Његова интуиција је снажна, али понекад га води у погрешном смјеру, особито када страх преузме контролу.

Рак често замишља сценарије у којима губи оно што му је важно, што га додатно оптерећује.

Јарац

Јарац је реалан и приземљен знак, али та реалност често прелази у песимизам. Он вјерује да је боље очекивати најгоре и бити спреман него се надати и разочарати.

Овакав став произлази из његове потребе за стабилношћу и контролом. Јарац ријетко препушта ствари случају и увијек размишља неколико корака унапријед.

Иако га то чини одговорним и поузданим, може га спријечити да ужива у тренутку и види позитивне стране ситуације.

Шкорпија

Шкорпије имају снажан инстинкт и изражену потребу за контролом. Тешко вјерује другима и често очекује скривене мотиве иза туђих поступака.

Због тога неријетко замишља најгоре могуће сценарије, посебно када су у питању односи.

Његова интуиција зна бити тачна, али исто тако може појачати сумњу и неповјерење. Шкорпион радије претпостави негативно него да буде изненађен или повријеђен преноси индеx.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Запамтите 5. мај: Овакав преокрет се ријетко дешава

Занимљивости

Запамтите 5. мај: Овакав преокрет се ријетко дешава

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ово су најсрећнији датуми у мају за сваки хороскопски знак

8 ч

0
Робот

Свијет

Хорор на часу: Робот подивљао и ударао ученике, дјеца бјежала у паници

12 ч

0
Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 7. маја

Занимљивости

Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 7. маја

12 ч

0

Више из рубрике

Ови знакови ускоро улазе у нови животни период

Занимљивости

Ови знакови ускоро улазе у нови животни период

3 ч

0
Запамтите 5. мај: Овакав преокрет се ријетко дешава

Занимљивости

Запамтите 5. мај: Овакав преокрет се ријетко дешава

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ово су најсрећнији датуми у мају за сваки хороскопски знак

8 ч

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Занимљивости

Ове државе могу да се обиђу за само један дан

12 ч

0

