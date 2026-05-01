Милораду Додику уручено признање Универзитета "Џадсон"

Предсједнику Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.
Додик је био гост Форума свјетских лидера "Залагање за демократију".
Са Универзитета су појаснили раније да се награда додјељује лидерима који показују одлучност и спремност да се држе својих увјерења и да чврсто стоје у одбрани демократских вриједности.
Форум окупља утицајне лидере и глобално важне личности како би са студентима подијелили искуство и виђење. Посебан акценат током Форума стављен је на хришћанске вриједности.
Марк Варгас са Универзитета "Џадсон" изјавио је на пријему уочи свечаног уручења награде "Ворлд лидерс форума" у Чикагу да је предсједник Милорад Додик показао колико напора, вјере и личне жртве је уложио у борби за демократске принципе.
"Ово је први пут да се ова награда додјељује једном свјетском лидеру у име демократије, а предсједник Додик је својим дјеловањем показао колико посвећености захтијева очување демократских вриједности", рекао је Варгас.
Додик је уочи уручења рекао да је награда Универзитета "Џадсон" у Елџину признање да се Република Српска, слобода и демократија не дају ни за шта.
Република Српска
11 ч10
Занимљивости
11 ч0
Наука и технологија
11 ч0
Република Српска
12 ч10
Република Српска
11 ч10
Република Српска
12 ч10
Република Српска
12 ч0
Република Српска
14 ч7
