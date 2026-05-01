Станивуковић не може игнорисати средњошколце: Млади Бањалуке су довољно чекали!

Аутор:Марија Милановић
Савез средњошколаца Републике Српске покренуо је Иницијативу за бесплатан превоз средњошколаца и студената у Граду Бањалука. Подршку од стране Скупштине Града су добили, али градоначелник Драшко Станивуковић их игнорише.
„Радује ме што је након подршке Скупштине града Бања Лука стигао велики број упита како ћемо ово реализовати, јер то показује да млади очекују конкретне резултате. Скупштина града Бања Лука је дала јасну и недвосмислену подршку. Од тог тренутка, ово више није питање добре воље, већ обавезе градоначелника да ту одлуку спроведе“, казао је предсједник Савеза средњошколаца Републике Српске, Стефан Раковић.
Подсјећања ради, Иницијатива је предана 21. априла, а на томе се нису зауставили млади већ су прикупили чак 1.200 потписа грађана Бањалуке за бесплатан јавни превоз, а што ће доставити градоначелнику Бањалуке у понедјељак, што нам је потврдио Раковић.
„Уколико Драшко Станивуковић мисли да ће игнорисати средњошколце и студенте, мора да зна да постоје начини да нас и те како примијети. Нећемо дозволити да воља Скупштине остане мртво слово на папиру. Или ће ова мјера бити спроведена, или ће градоначелник врло јасно осјетити притисак оних које покушава да занемари“, јасан је Раковић те закључује:
„Млади Бање Луке су довољно стрпљиво чекали. Вријеме игнорисања је истекло.“
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
