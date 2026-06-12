Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Извор:
АТВ
'Бизнис клуб' и у новом издању отвара актуелна економска и бизнис питања.
Шта за привреду значи градња нове дионице ауто-пута Бијељина- Брчко?
Због чега је значајан процес дигиталне трансформације Пореске управе?
Како се вјештачка интелигенција односи на фирме?
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
42
17
34
17
33
17
28
17
25
Тренутно на програму