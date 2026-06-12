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Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Извор:

АТВ

12.06.2026 17:33
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

'Бизнис клуб' и у новом издању отвара актуелна економска и бизнис питања.

Шта за привреду значи градња нове дионице ауто-пута Бијељина- Брчко?

Због чега је значајан процес дигиталне трансформације Пореске управе?

Како се вјештачка интелигенција односи на фирме?

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Бизнис клуб

Маријана Ивељић

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