Почиње шести "Јелен Гарден Фест" у Приједору

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Приједор овог викенда постаје регионални центар урбане музичке сцене и алтернативне музике.
Шести фестивал „Јелен Гарден Фест“ постаје епицентар незаборавног искуства, спајајући љубитеље музике у јединственом амбијенту.
Овогодишње издање обећава да ће надмашити сва очекивања, доносећи урбани ритам и добру енергију.
Љетна башта од шездесетих година прошлог вијека пркоси времену као уточиште младости и умјетности. Генерације су градиле традицију музике и добре забаве.
Основна идеја од самог почетка Гарден Феста била је да се у Приједору оживи урбана музичка сцена. Већ прво издање, које је трајало три дана одмах је привукло огроман број посјетилаца из цијеле БиХ, али и региона.
"Ту је и организатори, продукција, ПР тим има свој задатак, маркетинг екипа, дакле има нас велики број људи који су укључени у цијелу организацију Гарден Феста. Некако смо се већ уходали, тако да нам се чини што Фестивал више расте да је нама из године у годину лакше тај исти Фестивал и припремити", рекао је портпарол „Јелен Гарден Феста“ Дејана Топић Даљевић.
А ове године, домаћини љествицу подижу још више. Војко В, Зостер, Едо Мајка и Рундек Хаустор и екипа наступиће прве фестивалске вечери. Колико је загријана атмосфера у граду говори и то да је група љубитеља добре музике допутовала чак из Словеније.
"Очекујемо јако добру атмосферу, очекујемо јако добро дружење. Дошли смо из Словеније са пар пријатеља тако да као и сваке године очекујемо да ће да буде јако добро, и пуно позитивне енергије", изјавио Словеније Рајко Лопар.
За приједорске угоститеље викенд пред нама доноси повећан обим посла, али и неку нову, позитивну енергију.
"Спремни смо и утвари једва чекамо јер и сами осјетимо ту енергију Фестивала. Дуги низ година се већ одржава и сваке године ми осјетимо повећан обим посла што нама значи, исто што и сматрам да сам Фестивал значи за све грађане, тако значи и за нас и ево ми се радујемо и чекамо сам Фестива. Да ли ћете ви послије завршене смјене да пређете у Љетну башту? Па наравно уколико буде прилике и уколине не буде умора, хоћу", из Приједора Валентина Поповић.
Генерални покровитељ Фестивала је град Приједор. Из Градске управе истичу да је овај пројекат од изузетног значаја за локални туризам. Град оживи, а сви грађани и гости осјете атмосферу која стиже из Љетне баште.
"Морам да кажем да је тај Фестивал један од брендова нашег града, дефинитивно постаје, јер сви смјештајни капацитети у нашем граду буду попуњени, што значи показатељ да долази много људи ван наше локалне заједнице и да је то препознато у региону", изјавио начелник Одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације града Приједор Александар Миљешић.
Након што заврши прва фестивалска вече, Бркови, Бомбај штампа, Миле Кекин и Пеки ће у недељу затворити овогодишњи Фестивал. Приједор је спреман за још један викенд за памћење.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
18 мин0
Друштво
19 мин0
Друштво
19 мин0
Друштво
33 мин0
Градови и општине
50 мин0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
23 ч0
Најновије
20
45
20
44
20
37
20
30
20
29
Тренутно на програму