За 27 дана испаљено 680 противградних ракета

Аутор:Инес Ђанковић
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Противградна заштита Републике Српске ради пуном паром, испаљено је 680 противградних ракета за 27 дана. И док се грађани радују захлађењу након топлотног таласа, радари се прате дан и ноћ.
Док многи са тврђим сном спавају, а они који се плаше грмљавине стрепе од сваког удара и бљеска, 6-7 људи је на висини задатка. Прате облаке, раде њихову анализу, испаљују ракете, позивају стријелце на дјеловање, а све у намјери да се разбију градоносни облаци. Грмљавину је, кажу, тешко предвидјети па се ослањају на 24-часовну прогнозу. А онда је најбитнија добра техника и добар оперативни тим.
"Одговорност је донијети одлуку који је тренутни процес приоритет, има их више, није само један грмљавински процес. Треба одредити почетак дејства, одредити број ракета, у ком правцу ће се исплатити ракете и то је суштина уживо у акцији", рекао је метеоролог Рајко Поповић.
Мијењају се временске прилике, појављују се екстреми, високе температуре, вјетрови који нису својствени за наше просторе. Љето уз врућине, асоцира и на појаву града и изненадног невремена. Територија се брани противградним ракетама. Али прије испаљивања, потребно је одобрење и сарадња са контролом лета.
"Зовемо торањ Бањалука, они имају комуникацију са свим осталим аеродромима, ЕУФОР-ом, нажалост, који још ту прави проблеме око тих квадрата. Они када одобре квадрате да можемо дејствовати. Ми тада крећемо дејствовати, када забране прекидамо дејство", казао је руководилац Противградног центра Нова Топола Младен Кнежевић.
Највише забрана за дејство је у близини аеродроме Бањалука и Тузла, али и на подручју у близини дубровачког аеродрома. Нема испаљивања ракета ни у пограничним подручјима и преко државних граница.
Ово је противградна ракета. Једна кошта 1000 КМ. У току дејства у једном дану противградна заштита зна да испали и до 300 оваквих ракета
У сезони противградног дјеловања од априла до октобра потроши се у просјеку 1000 ракета.
"Успијемо за 2-3 минуте испалити од команде до завршетка испаљења. То је неко вријеме које нам треба да испалимо. Знали смо пуцати по 200-300 ракета у току дана, у току пар сати. И све смо стизали да испратимо, ем видео надзором ем командама и потврдама испаљених ракета", изјавио је техничар-информатичар на оперативним пословима Стефан Мијатовић.
Република Српска има довољно ракета, уз помоћ Владе набављено је 3700 ракета. Више дејстава противградне заштите очекује се у другој половини љета. Уз ракете посао обављају и приземни генератори. План је и да од августа у акцији буде и авион за противградну заштиту.
"У овом моменту када ми разговарамо 350 противградних станица имамо, преко 220 аутоматских и 130 са стријелцима. Циљ је да се избаце сви стријелци. То су људи чија је у овом моменту старосна доб око 60 година", изјавио је директор JP "Противграднa превентивa Републике Српске" Тихомир Дејановић.
Увођењем додатних аутоматских станица требало би да буде повећана ефикасност дјеловања за 59 градова и општина које су обухваћене системом противградне заштите.
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