Битно: Британски Дом лордова о БиХ

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о расправи Дома лордова Парламента Велике Британије о стању у БиХ.
За 'Битно' говоре: Обрад Кесић, политички аналитичар и амбасадор и Шеф мисије БиХ при ЕУ, Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске и Драгомир Андан, бивши директор Полиције Републике Српске.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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