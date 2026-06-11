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Битно: Британски Дом лордова о БиХ

Извор:

АТВ

11.06.2026 15:35
Битно: Британски Дом лордова о БиХ
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о расправи Дома лордова Парламента Велике Британије о стању у БиХ.

За 'Битно' говоре: Обрад Кесић, политички аналитичар и амбасадор и Шеф мисије БиХ при ЕУ, Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске и Драгомир Андан, бивши директор Полиције Републике Српске.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Битно

АТВ

Слободан Жупљанин

Драгомир Андан

Дејан Рауш

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