Арлов за АТВ: Захвалност Минићу и Влади Српске

Предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији Милорад Арлов захвалио је Влади Републике Српске и премијеру Сави Минићу на помоћи за долазак дјеце са Космета у Бањалуку.
"Пројекат "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске" траје од 2012. године и ми сваке године у јуну организујемо долазак око 700, 800 дјеце и ове године је било планирано око 750 дјеце да дође у 18 градова и ми смо тај пројекат закључили. Било нам је чудно како град Бањалука по први пут не учествује у овoм пројекту мада је било и у оно вријеме Короне, казао је предсједник Одбора за помоћ косову и Метохији Милорад Арлов.
Како Арлов наводи, потакнуло их је писмо директорице ОШ „Бранко Радичевић“ из Косовске Митровице, а која им је саопштила како се дјеца и њихови родитељи распитују да ли ће и ове године учествовати у пројекту те су им позив упутиле и бањалучке породице као и породице свештеника, а које су изразиле жељу да ове године угосте дјецу са Космета.
„Данас смо то покренули путем саопштења. Жао нам је да у Град Бањалуку не дођу дјеца из братске Косовске Митровице јер долазе сваке године и то баш из ове школе „Бранко Радичевић“. Добили смо увјерење и потврду из кабинета предсједника Владе Републике Српске, Саве Минића да ће предсједник Владе ријешити проблеме смјештаја, превоза и вође пута“, рекао је Арлов.
У питању су трошкови у износу од 8.000 до 10.000КМ. Дјеца ће бити смјештена у породицама са дјецом њиховог узраста, а што ни град ни никога неће коштати ништа јер о дјеци са Косова и Метохије брину породице код којих гостују.
„Морам се захвалити предсједнику Владе, господину Минићу и захваљујем се Влади Републике Српске која годинама у разним нашим хуманитарним пројектима учествује, као што је то Дневни центар Подржи ме 9. јануар, те је међу првима донирала средства за изградњу Дома српске омладине у Косовском Поморављу и много тога“, нагласио је Арлов.
Такође, он је споменуо и Министарство просвјете и културе Републике Српске као и друга, која такође помажу овај пројекат те им се овом приликом свима захвалио.
„Сада имамо ситуацију да ће у Републику Српску доћи не у 18 већ у 19 градова око 800 дјеце са Косова и Метохије, просвјетних радника, а међу њима и дјеца са потешкоћама у развоју“, казао је Арлов и подсјетио посланице Патријарха Порфирија у којој је казао да се Косово и Метохија не воле ријечима него дјелима,а што Одбор за помоћ Косову и Метохији ради већ 18 година, а чија годишњица се навршава сутра 3. маја.
